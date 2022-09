Phó Chủ tịch Thường trực Vũ Việt Văn kiểm tra tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong dịp nghỉ lễ 2/9

Chiều 3/9, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong dịp nghỉ lễ 2/9 tại xã Ngọc Thanh (TP Phúc Yên) và thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo.

Đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong dịp nghỉ lễ 2/9 tại thị trấn Tam Đảo.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Ngọc Thanh, mặc dù là địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh, của thành phố Phúc Yên, dịp nghỉ lễ 2/9 lượng du khách về địa phương tăng đột biến (khoảng gần 10.000 người) nhưng trên địa bàn không xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các đơn vị, ngành, đoàn thể phân công cán bộ trực nghiêm túc dịp nghỉ lễ; chỉ đạo treo băng rôn tuyên truyền, treo cờ Tổ quốc tại UBND xã và các nhà văn hóa thôn, vận động người dân treo cờ Tổ quốc tại gia đình chào mừng ngày lễ. Trong 3 ngày nghỉ lễ không xuất hiện đạo lạ và không có hoạt động đạo trái pháp luật.

Đối với thị trấn Tam Đảo, do nắm chắc tình hình dịp nghỉ lễ 2/9, lưu lượng khách đến khu du lịch Tam Đảo sẽ tăng cao nên UBND thị trấn đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, bảo vệ dân phố phối hợp đảm bảo tuyệt đối tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; phân luồng giao thông không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông kéo dài; không xảy ra cháy nổ; vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo; đặc biệt không có ca mắc Covid-19 mới.

Sau khi nghe các địa phương báo cáo nhanh, Phó Chủ tịch Thường trực Vũ Việt Văn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, công tác lãnh, chỉ đạo và điều hành sát sao của chính quyền các địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh 2 địa bàn trên là vùng du lịch trọng điểm của tỉnh nên cần tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về lợi thế và tiềm năng phát triển du lịch của địa phương; đồng thời yêu cầu lực lượng công an tiếp tục phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, không để tình trạng ách tắc giao thông tại các khu du lịch.

Chính quyền địa phương nắm chắc tình hình khách đến và đi, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các địa phương tiếp tục quảng bá xây dựng hình ảnh du lịch Vĩnh Phúc thân thiện và mến khách.

Hoàng Hà