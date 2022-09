Ngành Y tế đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ

Với mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) một cách toàn diện, ngành Y tế tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số vào phục vụ công tác quản lý, điều hành, quản trị bệnh viện; giám sát dịch bệnh; quản lý sức khỏe cho người dân; hướng đến mục tiêu bệnh viện không giấy, rút ngắn thời gian KCB, giảm các thủ tục hành chính, xây dựng và phát triển nền y tế thông minh trong tương lai.



Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai đăng ký khám bệnh từ xa cho người dân qua đường dây nóng, giúp hạn chế tình trạng chờ đợi tại bệnh viện. Ảnh: Dương Chung

Là đơn vị tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số của ngành Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chú trọng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn để đáp ứng sự đổi mới; đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.

Trong đó, từng bước triển khai và nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện (HIS); hệ thống thông tin bệnh viện (LIS); hệ thống quản lý thông tin phòng xét nghiệm (PACS); hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh thay cho in film, phần mềm kết nối liên thông giữa các cơ sở KCB với BHXH tỉnh; hệ thống quản lý văn bản nội bộ nhằm giảm thiểu việc in ấn giấy tờ...

Bệnh viện hiện có hơn 350 máy tính có kết nối với phần mềm quản lý bệnh viện, bảo đảm khả năng kết nối liên thông với tất cả các trang thiết bị hiện có như máy xét nghiệm, máy chẩn đoán hình ảnh, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ, siêu âm... trên mạng LAN nội bộ nên thông tin liên quan đến bệnh nhân được kỹ thuật viên, bác sĩ cập nhật, truy cập đồng thời trên máy tính một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Đối với những trường hợp cần hội chẩn từ xa ở các bệnh viện tuyến Trung ương cũng có thể dễ dàng chuyển gửi thông tin của bệnh nhân để đưa ra những phương pháp điều trị tối ưu nhất.

Mới đây, bệnh viện đã triển khai đăng ký khám bệnh từ xa cho bệnh nhân bằng hình thức đăng ký trực tuyến tại website, fanpage của bệnh viện hoặc qua số điện thoại đường dây nóng 1800969626, giúp người dân giảm bớt thời gian chờ đợi khi đi KCB.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tô Quang Hưng cho biết: "Sau khi triển khai thí điểm số hóa toàn bộ dữ liệu tại 4 khoa: Hồi sức tích cực, Cấp cứu, Ngoại tổng hợp và Khám bệnh, bước đầu đã tạo sự thay đổi tích cực trong công tác quản lý, điều hành bệnh viện. Hiện, bệnh viện đang ứng dụng bệnh án điện tử, tiến tới đạt ở mức 6/7 theo chuẩn của Bộ Y tế vào năm 2023.

Cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các đơn vị y tế trong toàn ngành cũng đã đầu tư trang thiết bị hiện đại để ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số. Hiện nay, 100% đơn vị y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện đã triển khai phần mềm quản lý bệnh viện với nhiều tiện ích như đăng ký KCB bằng hệ thống máy lấy số tự động, gọi tên người bệnh theo thứ tự; quản lý đơn thuốc…

100% cơ sở y tế đã thực hiện kết nối dữ liệu phục vụ công tác thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT; đa số văn bản đến và đi (trừ văn bản mật) được thực hiện trên môi trường mạng và được ký số, thực hiện kết nối liên thông tại tất cả các đơn vị y tế trong tỉnh.

100% đơn vị y tế đều đã có hộp thư điện tử và triển khai thực hiện việc trao đổi thông tin qua môi trường mạng; triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế điện tử, không dùng tiền mặt…

Tại 9/9 huyện, thành phố đã triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho hơn 85% dân số trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai bệnh án điện tử đang được tiến hành tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên…

Bên cạnh đó, các đơn vị y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện còn áp dụng triệt để việc chuyển đổi số trong kết nối trực tuyến để đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyển giao kỹ thuật theo hình thức "cầm tay chỉ việc", đặc biệt là hội chẩn từ xa với các chuyên gia tuyến Trung ương để xử lý những ca bệnh khó, thay cho việc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Chuyển đổi số không chỉ được chú trọng tại các bệnh viện, trung tâm y tế mà còn được ngành Y tế tập trung triển khai toàn diện từ y tế dự phòng, quản lý dược cho tới các trạm y tế.

Đến nay, 100% trạm y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý duy nhất tại xã, phường, giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, chuyên môn y tế khi thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Hướng đến sự hài lòng của người dân, thời gian tới, ngành Y tế tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên toàn ngành; đồng thời, đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, khoa học.

Qua đó, giúp tối giản thủ tục hành chính, mang đến sự thuận lợi nhất cho người dân khi đi KCB, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân trên địa bàn.

Minh Nguyệt