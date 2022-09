Ngày đầu nghỉ lễ: Du khách "dễ thở" ở Khu du lịch Tam Đảo

Kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày được coi là thời điểm lý tưởng cho các du khách đi du lịch, nghỉ dưỡng. Dịp này đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đã lựa chọn khu du lịch Tam Đảo là điểm tham quan, nghỉ dưỡng.

Khá đông du khách tập trung gần khu vực trung tâm để đi thăm quan và chụp ảnh lưu niệm

Để đón du khách tới vui chơi, tham quan và nghỉ dưỡng an toàn trong kỳ nghỉ lễ, trước đó UBND thị trấn Tam Đảo đã triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự; thành lập các đoàn kiểm tra các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch, kiểm tra an toàn VSTP, tuyên truyền người dân xây dựng hình ảnh thân thiện, đón chào du khách đến với Khu du lịch Quốc gia.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu dịp nghỉ lễ dù thời tiết có mưa vào buổi sáng, tuy nhiên vẫn có khá nhiều lượt phương tiện xe máy, ô tô chở khách 2 chiều lên, xuống thị trấn Tam Đảo nhưng giao thông vẫn thông suốt.

Được biết, Công an huyện Tam Đảo tăng cường 70 cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng giao thông phối hợp với công an thị trấn Tam Đảo trực 24/24 tại các trục chính, các nút dễ ùn tắc hướng dẫn người dân đi đúng chiều.

Tới khu du lịch Tam Đảo dịp này, hầu hết du khách đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh trật tự và phân luồng giao thông nên không có tình trạng ùn tắc kéo dài như trước.

Cảnh sát giao thông phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển đúng làn đường, tránh ùn tắc giao thông

Chị Lê Minh Thu du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 tôi đến thăm quan, nghỉ dưỡng tại khu du lịch Tam Đảo, tôi cảm thấy khá hài lòng khi đi xe lên không bị tình trạng tắc đường như trước đây, không khí ở Tam Đảo đợt này khá mát mẻ, trong lành chất lượng dịch vụ khá tốt, các món ăn hấp dẫn, từ các món dân dã đến các loại đặc sản đều tươi ngon, sạch sẽ.

Đây thật sự là một địa điểm lý tưởng để gia đình tôi cũng như nhiều du khách khác đến thăm quan, nghỉ dưỡng vào dịp nghỉ lễ 2/9 này.”

Trong dịp nghỉ lễ 2/9 này, dù lượng du khách dự đoán là khá đông nhưng giá cả các dịch vụ chỉ tăng nhẹ, từ 10-20%; đặc biệt, dịch vụ lưu trú có nhiều loại giá để du khách lựa chọn phù hợp với nhu cầu và tài chính. Hiện tại, khu du lịch Tam Đảo có 183 cơ sở kinh doanh lưu trú với nhiều loại hình như khách sạn, villa, home stay, nhà nghỉ…đảm bảo đầy đủ công suất hoạt động đón du khách dịp nghỉ lễ 2/9.

Các cơ sở kinh doanh, công trình đang thi công dở cũng tạm dừng hoạt động để đảm bảo không có tiếng ồn, trật tự mỹ quan đô thị; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được chính quyền địa phương quan tâm, cho thu gom, vận chuyển rác lúc sáng sớm để du khách có thể cảm nhận được không khí trong lành, sạch đẹp trong ngày mới.

Đến Tam Đảo, du khách không còn gặp tình trạng “chặt chém” giá, chèo kéo khách du lịch; cảnh bán hàng rong giờ cũng không còn, thay vào đó là nhiều quầy hàng lưu niệm phong phú những quà tặng hay sản vật phong phú của địa phương. Nhiều khu vực được quy hoạch bài bản, đảm bảo mỹ quan đô thị, hành lang giao thông.

Chị Vũ Thị Vân (Bắc Giang) cho hay : “ Sau nhiều năm quay trở lại khu du lịch Tam Đảo, tôi cảm thấy rất hài lòng từ việc đảm bảo an toàn giao thông, tình trạng ùn tắc xe hầu như không còn do được lực lượng công an thực hiện rất tốt công tác phân luồng xe giúp 2 chiều đều thông thoáng.

Không khí tại đây rất trong lành, mát mẻ, nhiều tuyến đường được trang trí cờ hoa, băng rôn, vệ sinh sạch sẽ, bắt mắt tạo khí thế hào hùng hướng về ngày Quốc khánh 2/9. Các dịch vụ được nâng cấp, đầu tư kỹ lưỡng, người dân ở đây thì rất thân thiện, hiếu khách và dễ mến.

Đây cũng là lý do mà gia đình tôi chọn khu du lịch Tam Đảo là điểm đến trong dịp nghỉ lễ này để có thể trải nghiệm nhiều hơn nữa các dịch vụ, thưởng thức ẩm thực và thăm quan những cảnh đẹp tại đây.”

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo Đặng Văn Hường cho biết : “ Để chuẩn bị cho Quốc khánh 2/9, được sự chỉ đạo của UBND huyện, UBND thị trấn Tam Đảo đã ban hành kế hoạch đảm bảo tốt an ninh trật tự, Công an huyện đã bố trí lực lượng phối hợp cùng Công an thị trấn làm tốt công tác phân luồng xe lên xuống, hướng dẫn cho người dân đi lại thuận tiện, tránh hiện tượng ùn tắc khi du khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng tại đây.

Nhận định lượng khách dịp nghỉ lễ 2/9 này sẽ có sự tăng đột biến do kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, tuy nhiên trong ngày đầu tiên số lượng du khách còn chưa nhiều. Du khách sẽ không đến dồn dập mà sẽ rải đều và khả năng sẽ tăng cao trong vòng những ngày tới.

Trước dịp nghỉ lễ 2/9 các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh đều đã được tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết để đảm bảo tốt vệ sinh ATTP, phòng chống cháy nổ, tổ chức kiểm tra, xử lý và chấn chỉnh tình trạng mua, bán, lấn chiếm hành lang, vỉa hè, khu vực mua bán tự phát, quảng cáo rao vặt và tháo gỡ các loại băng rôn treo không phép trên các cây xanh, trụ điện, bờ tường… trên địa bàn thị trấn để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất đón du khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng tại khu du lịch Tam Đảo.”

Bài, ảnh: Huyền Linh