Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Ngày 29/8, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của tỉnh do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh chủ trì, tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) nhân dịp Tết Trung thu tại huyện Yên Lạc.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của tỉnh kiểm tra tại cửa hàng kinh doanh tạp hóa Toàn Hằng

Đoàn đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh, buôn bán các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung thu thuộc phân cấp quản lý. Nội dung kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP, nguồn gốc và bảo quản sản phẩm…

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng kinh doanh tạp hóa Toàn Hằng ở xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc chưa thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn liên ngành đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh.

Từ nay đến ngày 15/9, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung thu nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.

Tin, ảnh: Thu Hằng