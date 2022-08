250 đơn vị tham gia triển lãm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sáng 18/8, Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an toàn, bảo vệ, tòa nhà thông minh năm 2022 đã khai mạc tại TP Hồ Chí Minh. Triển lãm thu hút 250 đơn vị, doanh nghiệp đến từ các nước trên thế giới và Việt Nam cùng tham gia.

Khách mời tham quan và nghe giới thiệu về các thiết bị phòng cháy, chữa cháy mới nhất được trưng bày tại triển lãm

Triển lãm được sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan; Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam - VIETFAIR, phối hợp với Công ty Messe Frankfurt Limetted cùng tổ chức.

Triển lãm quy tụ 320 gian hàng của hơn 250 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng tham gia giới thiệu sản phẩm, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, các thiết bị ứng dụng cho khu công nghiệp, giao thông, ngân hàng, hệ thống bán lẻ, tòa nhà thông minh…

Theo ban tổ chức, đây là dịp kết nối các nhà khoa học, nhà sản xuất, nhà cung cấp trong nước với bạn bè quốc tế để tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phát triển trong lĩnh vực công nghiệp an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Việt Nam; đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp tiếp cận với các công nghệ, giải pháp, sản phẩm hiện đại để tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự xã hội, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và sự bình yên cho người dân.

Điểm nhấn của triển lãm lần này là hai hội thảo, tọa đàm quốc tế với chủ đề như: “Chuyển đổi số trong công tác PCCC&CNCH, giải pháp khoa học - công nghệ PCCC cho nhà siêu cao tầng, công trình có nhiều tầng hầm” và hội thảo “An ninh thông minh” với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà sản xuất, nhà cung cấp trong nước và quốc tế.

(Theo TTXVN)