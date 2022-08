Chiều 17/8, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06 của Chính phủ theo chức năng của lực lượng công an. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Giám đốc Công an tỉnh Đinh Ngọc Khoa và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Hà

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

Xác định rõ vai trò và ý nghĩa quan trọng của Đề án 06 trong hành trình chuyển đổi số quốc gia, từ đầu năm đến nay, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì 1 hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đến cấp xã để chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện theo chức năng của lực lượng CAND; trực tiếp làm việc với một số bộ, ngành, địa phương để đôn đốc thực hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đề án.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Công an đã hoàn thành 9/11 dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06. Cổng dịch vụ công Bộ Công an đã tiếp nhận trực tuyến 201.884 hồ sơ, giải quyết 74.587 hồ sơ, trong đó trả kết quả đúng hạn 74.336 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,66%). Một số đơn vị, địa phương phát huy cách làm hay trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhóm tiện ích giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Tại Vĩnh Phúc, với vai trò là cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể. Trong đó, xác định rõ 9 nhiệm vụ trọng tâm và 63 nhiệm vụ cụ thể gắn với 5 nhóm tiện ích gồm: Giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Trong 6 tháng, công an cấp xã đã tiếp nhận tổng số 50.579/70.758 hồ sơ trực tuyến về đăng ký quản lý cư trú; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận tổng số 5.862/6.302 hồ sơ trực tuyến về cấp hộ chiếu phổ thông, đạt tỷ lệ trên 93%. Bên cạnh đó, các hồ sơ trực tuyến về con dấu, hồ sơ trực tuyến về đăng ký xe lần đầu cũng như hồ sơ khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử; hồ sơ trực tuyến về PCCC đạt được những kết quả khả quan.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của công an các đơn vị, địa phương trong việc triển khai các nhóm nhiệm vụ của Đề án 06. Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đến thời điểm hiện tại, còn 10 nhiệm vụ đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch đã đề ra; chưa có sự thống nhất về quy trình quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số trong lực lượng CAND, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cục nghiệp vụ.

Bộ trưởng yêu cầu, từ nay đến cuối năm, các đơn vị trong lực lượng công an tiếp tục tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ kết nối, chia sẻ để các bộ, ban, ngành tái sử dụng; bảo đảm người dân không phải khai báo lại các giấy tờ, kết quả đã số hóa khi thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Công an các địa phương chủ động tập huấn cho CBCS trực tiếp xử lý hồ sơ về quy trình thực hiện số hóa, phân loại nguồn số hóa, bảo đảm quy định về an ninh an toàn, bảo mật thông tin cá nhân; bố trí hai luồng nộp hồ sơ gồm “Luồng nộp trực tuyến” và “Luồng nộp trực tiếp”. Bố trí cán bộ hướng dẫn khi người dân đến nộp trực tiếp. Toàn ngành đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện cũng như vai trò, ý nghĩa quan trọng của Đề án 06 để người dân nắm rõ, thực hiện, đồng hành cùng lực lượng công an trong thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu sau hội nghị trực tuyến, Đại tá Đinh Ngọc Khoa yêu cầu công an các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm; trong đó, chỉ rõ những việc chưa làm được và đề ra giải pháp, ấn định thời gian thực hiện.

Công an tỉnh thành lập tổ kiểm tra đặc biệt gồm những đồng chí có chuyên môn nghiệp vụ với sự tham gia trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh để tiến hành kiểm tra đột xuất tại các đơn vị có liên quan; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cá nhân, đơn vị có sai sót, làm việc không hiệu quả. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh những giải pháp quyết liệt, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 trên địa bàn toàn tỉnh.

Lê Minh