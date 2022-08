Dịch Covid-19 chưa kết thúc; có thể phải đối mặt với nguy cơ xâm nhập của bệnh đậu mùa khỉ; số ca sốt xuất huyết, cúm, tay-chân-miệng… có xu hướng gia tăng... Trước tình hình đó, Vĩnh Phúc đã và đang quyết liệt triển khai các giải pháp, chủ động ứng phó với nguy cơ "dịch chồng dịch" nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho nhân dân và tiếp tục đẩy mạnh phát triển KT-XH.



Tiêm vắc xin là biện pháp hiệu quả nhất để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Trà Hương

Quyết liệt chống dịch...

Theo số liệu thống kê của Sở Y tế, tính từ ngày 30/4 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận khoảng 370.000 ca mắc Covid-19, trong đó, hơn 369.700 ca đã khỏi bệnh (đạt 99,95%).

Tại 9 huyện, thành phố, có hơn 2.700 người mắc cúm, tăng 299 trường hợp so với cùng kỳ năm trước; 412 ca bệnh tay-chân-miệng, tăng 376 ca so với cùng kỳ năm trước; 15 ca sốt xuất huyết, tăng 9 ca so với cùng kỳ năm trước…

Đối với bệnh đậu mùa khỉ, hiện Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh, song, tại nhiều quốc gia trên thế giới, dịch bệnh này đang lây lan và trở thành mối lo ngại toàn cầu…

Ứng phó trước nguy cơ "dịch chồng dịch", Vĩnh Phúc đã chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho nhân dân. Tỉnh quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết; người dân là chủ thể, là trung tâm, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân; chủ động phòng dịch từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở, phòng dịch là cơ bản, chiến lược, lâu dài.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với dịch bệnh và chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tiêm vắc xin phòng bệnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương tăng cường công tác giám sát dịch bệnh; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 38 của Chính phủ; theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của dịch Covid-19; chủ động kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ với tinh thần và giải pháp “Sớm một bước, cao hơn một mức”.

Đối với các dịch bệnh mùa hè, giao mùa cần chủ động phòng, chống một cách hiệu quả, không để dịch bùng phát trở lại, góp phần phục hồi nhanh và phát triển KT-XH...

... Với những giải pháp đồng bộ

Là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh, ngành Y tế tỉnh luôn chủ động, sẵn sàng đảm bảo các điều kiện, phương án để ứng phó với nguy cơ "dịch chồng dịch", đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho nhân dân; phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm, điều trị kịp thời người mắc bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt để ổ dịch.

Ngành Y tế huy động tối đa nhân lực và các điều kiện để tổ chức tiêm gần 2,9 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 an toàn cho người dân, trong đó, tiêm vắc xin mũi 1, mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,1%, mũi 3 đạt 86,9%, mũi 4 đạt 29,7%; trẻ em từ 12-17 tuổi đã tiêm mũi 1, mũi 2 đạt 99,6%, mũi 3 đạt 38,4%; trẻ từ 5-11 tuổi tiêm mũi 1 đạt 56,5%, mũi 2 đạt 20,9%.

Thời gian tới, toàn ngành tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, nhất là đối với trẻ từ 5-11 tuổi và mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4).

Đối với bệnh đậu mùa khỉ, ngành Y tế tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ, trường hợp có thể mắc bệnh, đặc biệt là những trường hợp đi về từ các quốc gia đang có ca bệnh đậu mùa khỉ; chủ động các kịch bản, phương án ứng phó tình huống dịch bệnh, không để bất ngờ, bị động; tổ chức truyền thông và thiết lập đường dây nóng, nơi tiếp nhận thông tin để tư vấn, hỗ trợ người dân về bệnh đậu mùa khỉ.

Khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng, tránh nguy cơ lây bệnh và khi nghi ngờ mắc bệnh cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời…

Tiếp tục tăng cường năng lực của hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè, nhất là các bệnh sốt xuất huyết, tay-chân-miệng...

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch, huyện Yên Lạc tiếp tục theo dõi, đánh giá, nhận định, dự báo tình hình dịch Covid-19; tăng cường giám sát, phát hiện sớm các bệnh dịch; tổ chức tập huấn kiến thức về các biện pháp giám sát, xử lý dịch bệnh cho cán bộ y tế; chủ trì theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Đến nay, người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1, mũi 2 đạt hơn 99,7%; tiêm mũi nhắc lại lần 1 đạt 59%, mũi nhắc lại lần 2 đạt 51%; trẻ từ 12-17 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 98,5%, mũi 2 đạt 96,3%, mũi 3 đạt 75,3%.

Hiện, 17 xã, thị trấn của huyện đang đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi và tiêm các mũi nhắc lại cho người dân; phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, ngăn chặn sự phát sinh, phát triển của các loại vi rút gây bệnh...

Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc Nguyễn Lê Huy cho biết: "Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tính mạng của người dân, từ đó, ổn định và phát triển KT-XH, Yên Lạc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống các loại dịch bệnh theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh".

Có thể thấy, mặc dù tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong nước cơ bản ổn định, tuy nhiên, Vĩnh Phúc vẫn chủ động ứng phó sớm, nhanh, hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để "dịch chồng dịch", từ đó, đảm bảo an toàn cho nhân dân, đồng thời, góp phần phục hồi nhanh và phát triển KT-XH.

Minh Hường