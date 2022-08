Đoàn khảo sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội làm việc với Sở LĐ-TB&XH

Sáng 11/8, Đoàn khảo sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và công tác phòng, chống dịch Covid-19.



Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai phát biểu tại buổi làm việc với Sở LĐ-TB&XH. Ảnh: Khánh Linh

Nghị quyết số 30 của Quốc hội và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội luôn được Vĩnh Phúc quyết liệt chỉ đạo triển khai và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Các giải pháp, chính sách, hoạt động liên quan đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo định hướng Nghị quyết số 30 của Quốc hội được triển khai đồng bộ, kịp thời với sự phối hợp của các cấp chính quyền, nhận được sự đồng thuận cao của toàn xã hội.

Các chính sách an sinh xã hội đặc thù của tỉnh đã giúp đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. An sinh xã hội đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng dễ bị tổn thương.

Tính đến năm 2022, toàn tỉnh có 5.027 hộ nghèo đa chiều, chiếm 1,51%. Dự kiến cuối năm 2022, Vĩnh Phúc sẽ là 1 trong 10 địa phương có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp nhất cả nước.

Nguồn lực kinh phí thực thi các chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm, bố trí đầy đủ, kịp thời. Các chính sách, chế độ hỗ trợ các đối tượng được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ từ cơ sở. Các đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh được quan tâm hưởng thụ cao hơn 1,24 lần so với mặt bằng chung chính sách do Trung ương ban hành.

Các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, giải quyết việc làm đều được hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Năm 2021, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 18.986 lao động, vượt kế hoạch đề ra. 6 tháng đầu năm 2022, giải quyết việc làm cho 12.331 lao động, đạt 72,5% kế hoạch đề ra. Dự kiến cuối năm 2022 sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 18.000 lao động.

Thực hiện chính sách pháp luật về BHXH giai đoạn 2016-2021, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, BHXH tỉnh đã bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong triển khai các chính sách ở địa phương.

Số người tham gia BHXH tự nguyện hằng năm tăng lên đáng kể, từ đó tăng cơ hội được hưởng lương hưu cho hàng nghìn lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tính đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh có 21.167 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 17.119 người so với thời điểm cuối năm 2015, đạt khoảng 3,2% lực lượng lao động, vượt 2,2% mục tiêu của Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Quá trình triển khai nhiệm vụ, các cơ quan chức năng của tỉnh đặc biệt chú trọng việc giải quyết kịp thời chế độ BHXH, BHTN, các chính sách hỗ trợ cho các đơn vị sử dụng lao động, người lao động theo Nghị quyết số 68 và Nghị quyết số 116 của Chính phủ.

Tính từ tháng 7 năm 2021, thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ, BHXH tỉnh đã giảm trừ mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN đối với 4.055 đơn vị với tổng số tiền 64 tỷ đồng. Tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 6 đơn vị với tổng số tiền 5,69 tỷ đồng. Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng để duy trì việc làm cho 313 người lao động của 2 doanh nghiệp với số tiền 1,408 tỷ đồng. Xác nhận vào danh sách tham gia BHXH để chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ cho 211 đơn vị với 9.773 lao động…

BHXH tỉnh triển khai nhiều biện pháp để thu hồi nợ đọng BHXH, BHTN hằng năm đảm bảo chỉ tiêu giảm nợ do BHXH Việt Nam giao và là một trong những tỉnh có số nợ đọng thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của toàn quốc…

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn khảo sát đề nghị Sở LĐ-TB&XH, BHXH tỉnh làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến công tác hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; xem xét ý kiến việc bổ sung quy định về việc tạm dừng sử dụng hóa đơn đối với các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh nợ đọng BHXH, BHTN từ 3 tháng trở lên; xử lý nợ đọng đối với doanh nghiệp phá sản...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai đánh giá cao kết quả Sở LĐ-TB&XH đạt được trong việc thực hiện các biện pháp cấp bách về xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 30 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và thực hiện chính sách pháp luật về BHXH giai đoạn 2016-2021.

Đối với những kiến nghị của Sở LĐ-TB&XH, Đoàn khảo sát tổng hợp, trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Thiệu Vũ