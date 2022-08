Giải pháp nào để bảo vệ, ngăn chặn việc mất, lộ, lọt thông tin cá nhân?

Trong khuôn khổ nội dung chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng 10/8, tham gia chất vấn Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện Bộ Công an đã thu thập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục kết nối, chia sẻ với các cơ quan, tổ chức bên ngoài. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ các giải pháp để bảo vệ, ngăn chặn việc mất, lộ, lọt thông tin cá nhân?



Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: Nguyễn Lượng

Đại biểu cũng đề cập, hiện nay hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động rất phức tạp, nhiều vụ việc các đối tượng lợi dụng thuê máy chủ đặt tại nước ngoài để thực hiện hành vi phạm tội? Đại biểu chất vấn Bộ Công an đã có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này như thế nào?

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Văn Mạnh cùng các đại biểu khác liên quan đến nội dung ngăn chặn lộ, lọt thông tin cá nhân và phòng, chống tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng: Trên thực tế hành lang pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng hiện nay vẫn chưa được hoàn thiện.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, các địa phương, tổ chức chính trị xã hội chưa đi vào thực chất, có tình trạng khoán trắng nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho các cơ quan chuyên trách. Công tác thanh, kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm về an ninh mạng hiện còn chưa kịp thời...

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Công an đã tập trung tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý trên lĩnh vực an ninh mạng; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, hướng dẫn quản lý nhà nước về an ninh mạng; nâng cao trình độ, năng lực và sự quan tâm đầu tư, trang bị công cụ, phương tiện, nghiệp vụ hiện đại để theo kịp sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới cho lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ học hỏi kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh mạng, cũng như phối hợp với nước ngoài trong đấu tranh với loại tội phạm này.

Về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Đại tướng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý của các bộ, ngành, địa phương và hoạt động của các tập đoàn, công ty kinh doanh dịch vụ có thu thập thông tin cá nhân.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức về cung cấp, quản lý hồ sơ cá nhân, dữ liệu cá nhân và người dân, nhất là tâm lý sẵn sàng đánh đổi thông tin đời tư, thông tin cá nhân để lấy sự tiện ích về mặt công nghệ.

Tham mưu Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị chủ trương ban hành nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân; coi đây là giải pháp then chốt để phòng ngừa, đấu tranh với thực trạng buôn bán, xử lý dữ liệu cá nhân tràn lan như hiện nay.

Nội dung chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong ngày 10/8 với 2 nhóm vấn đề liên quan đến ngành Công an và ngành VH-TT&DL.

Thiệu Vũ