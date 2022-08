Tập trung xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Ngày 9/8, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 7/2022. Đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.



Tháng 7/2022, các cơ quan trong Khối Nội chính đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong tháng, cùng với triển khai các phương án đảm bảo an ninh, bảo vệ an toàn phục vụ công tác ngoại giao, chính trị của tỉnh, lực lượng công an đã phát hiện, điều tra làm rõ 36/41 vụ phạm tội về TTXH, vận động đầu thú 9 đối tượng truy nã; kiểm tra, xử lý 32 vụ việc vi phạm về môi trường, tài nguyên, ATTP; phát hiện hơn 4.300 trường hợp vi phạm TTATGT.

Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp đã thụ lý, kiểm sát 455 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; khởi tố 108 vụ án, thực hành quyền công tố, kiểm sát, điều tra 430 vụ với 761 bị can.

TAND 2 cấp đã giải quyết, xử lý được 478/1.912 vụ việc. Thanh tra tỉnh đã triển khai 5 cuộc thanh tra, tiếp 3 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 28 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, cơ quan tư pháp từ tỉnh đến huyện đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 87 đơn thư, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; rà soát, đôn đốc các cơ quan tư pháp điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực được dư luận quan tâm.

Nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 8/2022, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Quang Tiến đề nghị các cơ quan trong Khối Nội chính tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Tập trung xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự tại khu vực núi Đinh, núi Đúng; triển khai hiệu quả các đề án, kế hoạch chuyên đề về phòng, chống tội phạm; tiếp tục thực hiện cao điểm kiểm tra PCCC và triển khai nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và dân quân khi huy động làm nhiệm vụ và các tổ đội PCCC tại các thôn dân cư.

Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Kim Ngân