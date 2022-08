Thúc đẩy chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả

Sáng 8/8, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) họp phiên thứ 3 theo hình thức trực tuyến sơ kết công tác CĐS 6 tháng đầu năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Chung

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về CĐS chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CĐS tỉnh.

Chủ đề CĐS năm 2022 là: “CĐS giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo CĐS phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và là động lực của CĐS.

Đến nay, có 22/22 bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành chương trình, kế hoạch, đề án CĐS giai đoạn 5 năm; 19/22 bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành kế hoạch hành động năm 2022; 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành nghị quyết, chỉ thị, văn bản của tỉnh ủy, thành ủy về CĐS; 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành chương trình, kế hoạch, đề án CĐS giai đoạn 5 năm; 52/63 địa phương đã ban hành kế hoạch năm 2022.

6 tháng đầu năm, tốc độ truy cập mạng băng rộng cố định đạt 71,79 Mbps, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tốc độ truy cập mạng băng rộng di động đạt 35,29 Mbps, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2021; số thuê bao di động sử dụng dịch vụ Mobile Money tăng 4 lần so với tháng 1/2022.

35/35 nền tảng số quốc gia đã hoàn thành phát triển, công bố và đưa vào sử dụng, trong đó có 31 nền tảng số đã đưa vào sử dụng chính thức, 4 nền tảng số đang sử dụng thử nghiệm.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các bộ, ngành chỉ đạo phát triển, đánh giá và công bố 50 nền tảng số, trong đó có 18 nền tảng phục vụ Chính phủ số, 16 nền tảng phục vụ kinh tế số, 16 nền tảng phục vụ xã hội số; ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 6.641 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 37,92% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 35,14% so với đầu năm 2022.

Doanh thu an toàn thông tin mạng đạt 1.418 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ năm 2021; tỷ lệ nhóm sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng của Việt Nam so với 22 nhóm sản phẩm hệ sinh thái an toàn thông tin mạng đạt 95,5%.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước kết nối 4 cấp hành chính tiếp tục được phát triển, tạo hạ tầng truyền dẫn ổn định, an toàn kết nối các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ số.

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) tiếp tục phát huy hiệu quả để kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Tổng giao dịch thực hiện thông qua NDXP 6 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 350 triệu giao dịch, tăng hơn 25 lần so với cùng kỳ năm 2021; trung bình hằng ngày có khoảng 1,9 triệu giao dịch thực hiện thông qua NDXP.

Cơ sở dữ liệu quốc gia được đẩy mạnh triển khai, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ Công an đã hoàn thành 9/11 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tích hợp thử nghiệm về mặt kỹ thuật, giải pháp đối với việc xác thực danh tính qua thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong giao dịch ngân hàng, khám, chữa bệnh.

Tỷ lệ dịch vụ công đủ kiều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 đạt 97,3%. Từ khi khai trương đến nay, Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 3.680 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đến hết 6 tháng đầu năm ước tính 10,41%; 23/63 địa phương đã ban hành kế hoạch hành động thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, y tế; 28/63 địa phương đã ban hành kế hoạch hành động thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa CĐS.

Số lượng doanh nghiệp công nghệ số tăng gần 3.500 doanh nghiệp so với tháng 12/2021, đạt tỷ lệ 0,69 doanh nghiệp trên 1.000 dân. Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 99%; tỷ lệ doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử là 100%...

Bên cạnh kết quả đạt được, nhiệm vụ CĐS 6 tháng đầu năm còn gặp khó khăn, vướng mắc về nhân lực; việc quản lý kinh phí chi đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin đã bộc lộ một số bất cập cần phải xem xét rà soát, nghiên cứu, hướng sửa đổi, bổ sung; thiếu cơ chế và công cụ theo dõi, giám sát, kiểm tra để bảo đảm việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch CĐS của các bộ, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố báo cáo chỉ số đánh giá CĐS cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ kết quả CĐS 6 tháng đầu năm, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ CĐS; đồng thời kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện CĐS trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về CĐS Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực kết quả của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ CĐS; bước đầu góp phần chuyển đổi nhận thức về CĐS trong nhân dân; công tác hoàn thiện thể chế tạo môi trường pháp lý cho các cấp, các ngành, địa phương CĐS được quan tâm; hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng ngày càng tốt cho CĐS...

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhìn nhận thẳng vào các tồn tại, hạn chế để nỗ lực khẩn trương khắc phục, tạo chuyển biến đột phá.

Tiếp tục đổi mới, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của cá nhân, tập thể trong CĐS để tạo lợi ích phục vụ tốt nhất cho nhân dân; tích cực đào tạo, tập huấn nhân lực; huy động nguồn lực; phát huy tổng lực các thế mạnh, lợi thế để thực hiện CĐS; tránh biểu hiện hình thức, nói phải đi đôi với làm, đưa ra nhiệm vụ phù hợp để thực hiện hiệu quả.

Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương vào cuộc tích cực, dành thời gian, bố trí nguồn lực, tạo phong trào thi đua trong thực hiện CĐS; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm an toàn thông tin; tăng cường hợp tác quốc tế trong CĐS; các cơ quan truyền thông vào cuộc mạnh mẽ, bố trí thời lượng hợp lý để tuyên truyền về CĐS.

Các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ tham mưu hiệu quả cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đẩy nhanh triển khai hiệu quả nhiệm vụ CĐS quốc gia. Các địa phương tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân và doanh nghiệp sử dụng thuận lợi các ứng dụng, nền tảng số.

