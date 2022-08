Bổ sung, hoàn thiện quy hoạch lưới điện trên địa bàn tỉnh

Chiều 4/8, UBND tỉnh đã có buổi làm việc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về quy hoạch, đầu tư các dự án điện trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh có các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Lượng

Về phía Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có ông Nguyễn Đức Thiện, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty Điện lực miền Bắc; lãnh đạo các ban trực thuộc Tổng Công ty; Ban Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công ty Điện lực Vĩnh phúc đã báo cáo nhanh về tình hình cung cấp điện phục vụ phát triển KT - XH và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Phụ tải trên địa bàn tăng trưởng mạnh ở giai đoạn 2016 - 2018, trung bình đạt 20,8%/năm. Giai đoạn 2019 - 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19 nên tăng trưởng phụ tải bị chững lại và chỉ tăng ở mức trung bình (4,6%/năm). Năm 2021, điện thương phẩm đạt 3.616 tr.kWh, tăng trưởng 11,2% so với năm 2020. Trong đó, riêng điện phục vụ công nghiệp- xây dựng chiếm 64,3% tăng 12,1% so với cùng kỳ.

Dự báo nhu cầu phụ tải trên địa bàn trong thời gian tới là rất lớn, tổng công suất đăng ký trong giai đoạn 2022 - 2025 lên tới 751MW, trong đó, năm 2022 là 206MW, giai đoạn 2023 - 2025 xấp xỉ 550MW.

Tổng Giám đốc Công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Đức Thiện phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Lượng

Đảm bảo cấp điện phục vụ phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã và đang đẩy mạnh đầu tư cải tạo, mở rộng lưới điện. Theo đó, giai đoạn 2020 - 2022 (đến hết tháng 7/2022) đã đóng điện 5 dự án, với tổng mức đầu tư 308 tỷ đồng. Giai đoạn 2022 - 2024, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục đầu tư 24 dự án lưới điện 110kV trên địa bàn, với tổng mức đầu tư hơn 2.420 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn cũng đang triển khai nhiều dự án lưới điện trung/hạ áp.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các dự án điện đang gặp phải những khó khăn, vướng mắc do công tác quy hoạch hạ tầng giữa các ngành chưa đồng bộ dẫn tới hướng tuyến công trình điện đi qua đất nhà dân, đường giao thông; công tác giải phóng mặt bằng chậm do các hộ dân yêu cầu giá cao vượt quy định, đề nghị phải thu hồi cả phần diện tích đất nằm ngoài dự án…

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành địa phương và các phòng, ban Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Để việc đầu tư được thuận lợi, đúng tiến độ, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đề nghị tỉnh bổ sung, hoàn thiện quy hoạch lưới điện trên địa bàn tỉnh để ngành Điện có phương án đầu tư cụ thể, nâng cấp công suất cấp điện của các trạm biến áp. Đồng thời, có cơ chế đặc thù cho công tác phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hỗ trợ các đơn vị trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đánh giá cao những nỗ lực của ngành Điện trong việc cấp điện phục vụ phát triển KT - XH của Vĩnh Phúc trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp Vĩnh Phúc đảm bảo nguồn điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, nhất là điện tại các khu, cụm công nghiệp… Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp với ngành Điện giải quyết dứt điểm các vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công các dự án điện.

Trần Tỉnh