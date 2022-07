Chủ động phòng ngừa tội phạm mua bán người

Hoạt động của tội phạm mua bán người (MBN) trên địa bàn tỉnh những năm gần đây tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm MBN ngày càng tinh vi, xuất hiện nhiều hành vi manh động, khó dự đoán, trong khi nhiều người dân còn chủ quan, thiếu cảnh giác, thiếu hiểu biết, dễ rơi vào “bẫy” của tội phạm.

Công an thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo tuyên truyền, nhắc nhở người dân cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo của tội phạm mua bán người trên các trang mạng xã hội. Ảnh: Dương Chung

Tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp

Lợi dụng lòng tin của nạn nhân, tội phạm MBN thường sử dụng phương thức giúp họ tìm việc làm, vẽ ra viễn cảnh làm việc nhàn hạ, lương cao để lừa nạn nhân. Bị hại trong các vụ việc này thường có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế hoặc những người từ tỉnh lẻ lên thành phố đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Một thủ đoạn khác mà tội phạm MBN thường sử dụng là làm quen với các nạn nhân, vờ yêu đương rồi tìm cách bán nạn nhân. Các đối tượng thường nhắm đến nạn nhân là phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ quá lứa, nhỡ thì hoặc cuộc sống gia đình đổ vỡ, bị tổn thương về tình cảm nên có tư tưởng chán nản, bi quan, thất vọng; các trẻ em gái ở tuổi mới lớn, chưa có nhiều kinh nghiệm sống...

Trong hoàn cảnh đó, các đối tượng tìm cách tán tỉnh rồi vờ đưa nạn nhân đi thăm người thân, đi du lịch… rồi đưa nạn nhân sang bên kia biên giới để bán.

Sự phổ biến của internet, các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo) đã tạo điều kiện để tội phạm MBN lợi dụng, thông qua đó để liên lạc, làm quen với nạn nhân, sau đó nhờ các đối tượng quen biết trên địa bàn đưa nạn nhân lên khu vực biên giới. Thủ đoạn này được các đối tượng phạm tội sử dụng ngày càng nhiều khiến công tác phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm MBN; chú trọng tuyên truyền ở các địa bàn trọng điểm, khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có nguy cơ cao các đối tượng dễ lợi dụng để thực hiện hành vi MBN.

Đồng thời, duy trì và phát động phong trào xây dựng mô hình phòng ngừa, trợ giúp các đối tượng có nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm MBN.

Lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh đã tăng cường rà soát, khảo sát, thu thập thông tin có liên quan đến tình hình hoạt động của tội phạm MBN trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức các biện pháp nghiệp vụ trong quản lý, khảo sát, thu thập thông tin đối với phụ nữ, trẻ em vắng mặt khỏi địa phương, phụ nữ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc trở về địa phương.

Từ năm 2016 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện, khởi tố 1 vụ mua bán trẻ em, 2 vụ MBN và chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng và Công an thành phố Hà Nội thụ lý; phá 1 chuyên án, khởi tố 1 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép; phục hồi điều tra 1 vụ án mua bán phụ nữ; tiếp nhận 1 trường hợp là nạn nhân bị mua bán trở về địa phương.

Trong số công dân xuất cảnh trái phép trở về địa phương bị cơ quan chức năng phát hiện, có nhiều phụ nữ đã bị lừa bán sang Trung Quốc từ lâu nhưng không rõ thông tin của người lừa bán mình.

Thực tế, việc xác minh, thu thập chứng cứ điều tra, xử lý tội phạm MBN hiện nay gặp nhiều khó khăn do hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, thường sử dụng tên giả để che giấu bản thân, móc nối với nhiều đối tượng trong và ngoài nước (chủ yếu là ở Trung Quốc).

Người bị hại thường không xác định và cung cấp được nhiều thông tin về đối tượng lừa bán mình do thời gian đã lâu hoặc mặc cảm không muốn khai báo, khai báo nhưng không đầy đủ, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị lừa bán còn nhiều hạn chế do một số trường hợp gặp khó khăn về kinh tế hoặc mặc cảm tâm lý nên tiếp tục bỏ đi khỏi địa phương.

Đòi hỏi đồng bộ hợp tác đấu tranh ngăn chặn

Công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm MBN đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống MBN” và “Ngày toàn dân phòng, chống MBN 30/7”, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống MBN.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng ngừa và tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm MBN; góp phần giảm nguy cơ tội phạm liên quan đến MBN; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh, các ban, ngành, hội đoàn thể và UBND các huyện, thành phố tổ chức đa dạng hoạt động truyền thông hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống MBN" và “Ngày toàn dân phòng, chống MBN 30/7” .

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống MBN cho nhân dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em.

Đồng thời, tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ, điều tra, nắm chắc tình hình, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, đối tượng có tiền án, tiền sự về tội danh MBN để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ địa bàn cơ sở; chủ động nắm tình hình liên quan đến hoạt động MBN trên không gian mạng; các đường dây, băng nhóm hoạt động phạm tội MBN để tập trung đấu tranh, ngăn chặn.

Kịp thời tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến MBN và khẩn trương triển khai công tác xác minh, điều tra, truy tìm, bảo vệ nạn nhân; mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm MBN trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/7 - 30/9/2022.

Các sở, ngành, UBND các huyện thành phố tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tiếp nhận, xác minh, giải cứu, bảo vệ, hỗ trợ ban đầu và trợ giúp pháp lý cho nạn nhân theo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm; thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ bí mật thông tin, an toàn cho nạn nhân, người chưa thành niên đi cùng nạn nhân, người thân thích của họ trong quá trình xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của đường dây nóng phòng chống MBN (tổng đài 111); xây dựng, củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống MBN tại cộng đồng…

Lê Mơ