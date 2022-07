Sự kiện nổi bật 29/7/2022

Các giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: REUTERS/TTXVN

2.Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Iraq bị tấn công

Cảnh sát gác tại Vùng Canh ở thủ đô Baghdad, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Tổng lãnh sự quán nước này ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, đã bị tấn công vào sáng 27-7, song chưa có báo cáo về thương vong.

3.Iran hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân

Theo AP ngày 27-7, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho biết, Tehran "hoan nghênh việc tiếp tục các nỗ lực ngoại giao và đàm phán" nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân giữa nước này và các cường quốc thế giới.

4.Sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy giải ngân gói phục hồi kinh tế - xã hội

Chiều 28-7, phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

5.10 cán bộ Công đoàn nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Tối 28-7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III - năm 2022.

Trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III - năm 2022.

6.Bắc Bộ giảm nhiệt, chiều tối và đêm có mưa to nhiều nơi

Hôm nay (29-7), nắng nóng ở Bắc Bộ đã suy giảm, các tỉnh vùng núi và trung du chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở khu vực đồng bằng và ven biển từ đêm nay có mưa vừa, cục bộ có mưa to, cần đề phòng ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khổng Đương (theo hanoimoi.com.vn)