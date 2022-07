Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã tích cực triển khai số hóa thông tin dữ liệu, cung cấp các thủ tục hành chính trực tuyến. Đồng thời, người dân được tiếp nhận các kiến thức, kỹ năng về PCCC và thoát nạn một cách nhanh nhất, thông tin về sự cố cháy, nổ, tai nạn đến cơ quan chức năng kịp thời.



Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến của công dân qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Ảnh Trường Khanh





Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Từ tháng 5/2022, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3 và 4 với 17 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH cấp tỉnh trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Trước đó, đơn vị đã thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng của tỉnh và gửi thông báo đến các cơ quan, tổ chức biết để thực hiện.

Trung tá Phạm Văn Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh cho biết: Với sự phát triển của công nghệ thông tin, công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực PCCC và CNCH là cấp thiết, với nhiều hiệu quả.

Việc tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đã giúp người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến có thể nộp, hoặc nhận kết quả 24/24 giờ trong ngày tại bất cứ nơi đâu có thiết bị công nghệ thông tin được kết nối internet.

Điều này đã tiết kiệm được thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm cho người dân và cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, khi nộp hồ sơ trực tuyến, người dân, doanh nghiệp có thể theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan công an và có những kiến nghị khi thấy tình trạng chậm giải quyết.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đang đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực PCCC do Bộ Công an cung cấp tại địa chỉ website: https://dichvucong.bocongan.gov.vn.

Từ ngày 15/5/2022 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận gần 60 hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Qua đó, 100% hồ sơ đều được giải quyết trước hạn.

Để tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác để tiếp nhận, giải quyết tại bộ phận một cửa của đơn vị.

Số hóa dữ liệu và triển khai các ứng dụng thông minh

Việc ứng dụng công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực PCCC&CNCH đang được thể hiện rõ nét qua việc triển khai App báo cháy 114 trên thiết bị di động giúp cá nhân, tổ chức thông tin nhanh nhất đến cơ quan chức năng các vụ cháy và cần sự trợ giúp cứu nạn kịp thời.

Khi tiếp nhận tin báo về sự cố cháy, nổ qua App báo cháy, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh sẽ kiểm tra tính xác thực của thông tin. Nếu chính xác, sẽ nhanh chóng xác định vị trí xảy ra đám cháy, lên phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời, phù hợp, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Qua hơn 8 tháng triển khai ứng dụng, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp nhận nhiều tin báo có giá trị thông qua ứng dụng báo cháy, đảm bảo thông tin chính xác.

Đến nay, đã có hàng nghìn người dân tải ứng dụng báo cháy 114 về thiết bị di động của mình. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh; giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra, đảm bảo tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, mỗi năm đơn vị tiếp nhận gần 1.500 lượt hồ sơ đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực PCCC. Khối lượng hồ sơ bản giấy lưu trữ khá lớn, gây nhiều khó khăn trong công tác bảo quản hồ sơ và tốn kém chi phí văn phòng phẩm.

Do đó, để thuận tiện trong việc tra cứu, hiện nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đang thực hiện rà soát tất cả các hồ sơ lưu trữ để tiến hành số hoá dữ liệu, phục vụ hiệu quả hoạt động điều tra cơ bản, nắm bắt tình hình cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC&CNCH.

Qua đó, phân tích, đánh giá được tổng quan nguy cơ cháy, nổ của từng địa bàn, cơ sở; có biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn, sự cố hiệu quả.

Từ hiệu quả của công tác số hóa, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh nhiều biện pháp tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền.

Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tuyên truyền lợi ích các dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Tăng cường kết nối, liên thông, tương tác và cung cấp các dịch vụ công một các hiệu quả giữa các sở, ngành, cơ quan quản lý hành chính các cấp…

Kim Hiền