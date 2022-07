Thành phố Phúc Yên: Khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Phúc Yên

Sáng 28/7, Hội đồng nhân dân thành phố Phúc Yên tổ chức kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Dự phiên khai mạc có đồng chí Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.



Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Quang Nguyên dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Phúc Yên Ảnh: Khánh Linh

Theo báo cáo của UBND thành phố, dù phải thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2022 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 lan rộng, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và nhân dân thành phố, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của địa phương vẫn tăng 8,36% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành Công nghiệp – Xây dựng tăng 8,6%; dịch vụ-thương mại tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2021; riêng ngành Nông nghiệp chỉ đạt trên 95,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu ngân sách 6 tháng ước đạt 4.388 tỷ đồng, đạt 62% dự toán giao. Thành phố đã quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách với người cao tuổi, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Công tác an ninh – quốc phòng được bảo đảm và giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND thành phố, giải ngân vốn đầu tư công của địa phương còn thấp so với kỳ vọng, ước hết tháng 6/2022 chỉ đạt 153,4 tỷ đồng, bằng 31,5% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; dịch bệnh diễn biến phức tạp trong quý 1 và thời tiết không thuận lợi...

Để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, những tháng cuối năm, thành phố Phúc Yên tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội theo các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra; tập trung kiểm soát dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tập trung cao độ công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao, công tác an sinh xã hội, hỗ trợ xuất khẩu lao động và tăng cường các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế.

Trong 2 ngày, 28 và 29/7/2022, HĐND thành phố Phúc Yên tiến hành thảo luận, cho ý kiến vào 21 báo cáo, tờ trình; tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn và thông qua dự thảo các Nghị quyết.

Hà Trần