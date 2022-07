Khối thi đua Kinh tế: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chiều 27/7, Sở TN&MT – Trưởng Khối thi đua Kinh tế năm 2022 tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng của Khối thi đua Kinh tế. Ông Nguyễn Kim Tuấn, Giám đốc Sở TN&MT chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Kim Tuấn, Giám đốc Sở TN&MT phát biểu tại hội nghị.Ảnh: Nguyễn Lượng

Khối thi đua Kinh tế của tỉnh gồm 15 thành viên gồm: Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất, Ban Quản lý đầu tư xây dựng (ĐTXD) công trình, Ban Quản lý các KCN, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài, Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế tỉnh và Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc. 6 tháng năm 2022, các đơn vị trong khối thi đua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

6 tháng đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, “phủ sóng” hóa đơn điện tử, hỗ trợ kịp thời các tổ chức, cá nhân kinh doanh phục hồi sau đại dịch; số thu nội địa do Cục Thuế tỉnh quản lý đạt gần 18.000 tỷ đồng (tăng 8,4% so với cùng kỳ).

Với ngành Nông nghiệp, giá trị tăng thêm GRDP toàn ngành đạt 2.802 tỷ đồng (tăng 1,8% so với cùng kỳ), công tác thủy lợi, hỗ trợ người dân sản xuất nông nghiệp được đảm bảo.

Với ngành Công thương, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 165 nghìn tỷ đồng (tăng 16,8% so với cùng kỳ), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 30,4 nghìn tỷ đồng (tăng 13,7% so với cùng kỳ); hạ tầng thương mại, cung cấp điện trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư, lượng điện thương phẩm đạt hơn 2,6 triệu kWh (tăng 19,5% so với cùng kỳ).

Với ngành Giao thông vận tải, nhiều dự án giao thông trọng điểm của tỉnh được ĐTXD, nâng cấp, cải tạo, chất lượng các công trình giao thông được nâng lên, đáp ứng nhu cầu phát triển KT - XH; sở đã tổ chức thẩm định 6 hồ sơ thiết kế công trình, 9 dự án giao thông, giảm trừ 57,3 tỷ đồng sau thẩm định; tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, người chết và bị thương, sở cũng ra 631 quyết định xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông, thu nộp ngân sách nhà nước 2,4 tỷ đồng.

Với ngành Xây dựng, công tác giải quyết thủ tục hành chính được tiết giảm từ 35% - 70% so với quy định, 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; sở đã thẩm định 28 dự án, 10 báo cáo kinh tế kỹ thuật, tiết giảm 7,8 tỷ đồng sau thẩm định.

Sở TN&MT tham mưu Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 9 huyện, thành phố được UBND tỉnh phê duyệt; công tác thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân được triển khai hiệu quả, đúng quy định; toàn tỉnh đã cấp được hơn 30 nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm cho hơn 25 nghìn hồ sơ (tăng 2.700 hồ sơ so với cùng kỳ)…

Các đơn vị trong Khối thi đua Kinh tế đã phát động phong trào thi đua đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, bám sát nhiệm vụ, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn gắn với kế hoạch phát triển KT – XH của tỉnh.

Công tác khen thưởng được triển khai kịp thời, khích lệ tinh thần lao động, cống hiến trong khối.

Với mục tiêu đảm bảo 100% các tập thể, cá nhân trong khối tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua của Trung ương và của tỉnh phát động, thời gian tới, các đơn vị trong Khối tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, giữ vững đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH của tỉnh; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công việc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức thi đua khen thưởng phù hợp với nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị.

Hoàng Sơn