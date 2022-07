Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Lập Thạch khóa XIX

Ngày 27/7, HĐND huyện Lập Thạch tổ chức kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; xem xét thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Quang cảnh kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Lập Thạch, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

6 tháng đầu năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch Covid - 19 và trận mưa lớn lịch sử cuối tháng 5 gây ngập úng cục bộ, song, với sự nỗ lực của các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, KT - XH trên địa bàn huyện Lập Thạch vẫn đạt nhiều kết quả khả quan và kỳ vọng của người dân.

Đồng chí Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Lập Thạch khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Chu Kiều

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt hơn 10%; tổng thu ngân sách ước đạt gần 180 tỷ đồng, tăng 18% so với kỳ năm 2021. Các lĩnh vực Văn hóa - Xã hội có những chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội và doanh nghiệp quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an toàn giao thông được bảo đảm; công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho gần 1.200 người; hỗ trợ hơn 1.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm với số tiền trên 71 tỷ đồng…

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện tập trung xem xét, biểu quyết quyết định một số nội dung quan trọng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2022; trong đó, tập trung thảo luận cho ý kiến vào các nội dung thu chi ngân sách, công tác BT GPMB, thu hút đầu tư, công tác giải ngân vốn đầu tư công…

Theo dự kiến chương trình, kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Lập Thạch sẽ diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28/7/2022.

Hải Nam