Tối ngày 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Tới dự có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.Ảnh: Trà Hương

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh cùng hơn 300 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã dâng hoa tươi và thắp nén tâm nhang tưởng nhớ công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, để thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, tự do, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Trà Hương

Thế hệ trẻ Vĩnh Phúc nguyện tiếp bước cha anh, nỗ lực học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu mạnh, hùng cường. Thông qua chương trình thể hiện lòng biết ơn của tuổi trẻ Vĩnh Phúc đối thế cha anh đi trước, phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Bạch Nga