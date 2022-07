Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng 26/7, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh, Đoàn cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh do Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ công lao các Anh hùng liệt sĩ.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh và các CBCS tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, CBCS Công an tỉnh đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, CBCS Công an tỉnh nguyện hứa sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước để lại, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin, ảnh: Linh Hương

(Công an tỉnh)