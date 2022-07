Công an tỉnh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Sáng 26/7, Công an tỉnh tổ chức buổi gặp mặt thương binh, gia đình liệt sĩ CAND, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tham dự buổi gặp mặt có Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.



Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên BTV, Giám đốc Công an tỉnh trao quà của Chủ tịch nước; Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho cán bộ, chiến sĩ có thân nhân là thương binh, liệt sĩ CAND, người có công với cách mạng. Ảnh Trường Khanh

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa lịch sử Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), qua đó, thấm nhuần sâu sắc về truyền thống đấu tranh bất khuất của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc cũng như sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ công an đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ CAND, người có công với cách mạng trong suốt những năm qua.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đinh Ngọc Khoa khẳng định: Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Trong những năm qua, Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, chăm sóc người có công bằng những hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ về vật chất và động viên tinh thần để gia đình người có công vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống như: Ủng hộ Quỹ Nghĩa tình đồng đội; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa…

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng chí đề nghị các đơn vị Công an tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho CBCS nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng biết ơn thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên BTV, Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ công an tặng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ CAND, người có công với cách mạng giai đoạn 2017-2022. Ảnh Trường Khanh

Tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; ủng hộ Quỹ Nghĩa tình đồng đội cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách trong CAND để tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác chính sách với người có công.

Thay mặt các thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại Công an tỉnh, Thượng tá Hoàng Quốc Việt, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Công an tỉnh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, chia sẻ của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; giữ vững ANCT-TTATXH, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nhân dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng những món quà tri ân đối với các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ. Ngoài ra, 1 cá nhân trong lực lượng Công an tỉnh được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 10 cá nhân, 6 tập thể được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Lê Minh