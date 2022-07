Chi bộ Cơ yếu - Công nghệ thông tin làm tốt công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chuyên môn

Chi bộ Cơ yếu - Công nghệ thông tin trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy có 7 đảng viên, trình độ chuyên môn 100% đại học trở lên; trình độ lý luận chính trị trung cấp: 5 đồng chí, cao cấp: 2 đồng chí.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Cơ yếu - Công nghệ thông tin luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, mặc dù trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của Chi bộ, song với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, Chi bộ Cơ yếu - Công nghệ thông tin đã tập trung lãnh đạo đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội chi bộ đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ Cơ yếu - Công nghệ thông tin đã giúp lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu, phục vụ cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy về công tác cơ yếu và công nghệ thông tin; tham mưu, đề xuất việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ yếu, bảo đảm an toàn, bí mật thông tin, quản lý các sản phẩm mật mã, an toàn thông tin của ngành Cơ yếu do Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền triển khai trên địa bàn tỉnh; tổ chức vận hành, quản lý, quản trị, khai thác, bảo trì trung tâm dữ liệu Tỉnh ủy đảm bảo thông suốt, ổn định, an toàn; bảo vệ mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ tỉnh; tổ chức kết nối, khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trên internet.

Đặc biệt, đã thực hiện nâng cấp và triển khai Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật vận hành thông suốt. Triển khai hiệu quả Dự án ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tỉnh Vĩnh Phúc; Dự án trang bị phòng họp không giấy E-cabinet tại Tỉnh ủy, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật phục vụ các cuộc họp trực tuyến tại Tỉnh ủy.

Triển khai thí điểm phần mềm theo dõi việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy và phần mềm quản lý điều hành nội bộ tại Văn phòng Tỉnh ủy.

Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục triển khai thí điểm phần mềm Quản lý cán bộ, phần mềm đơn thư và phần mềm giám sát kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đối với Vĩnh Phúc (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy) hoạt động tốt.

Chi bộ luôn chú trọng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình; đấu tranh với các biểu hiện sai trái, tiêu cực, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo, các phong trào của các tổ chức đoàn thể cơ quan phát động…

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Cơ yếu - Công nghệ thông tin sẽ tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Đẩy mạnh tham mưu, giúp lãnh đạo các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện tốt công tác cơ yếu, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính trong Đảng.

Phấn đấu hằng năm, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có ít nhất 1 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 1 cán bộ, công chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Xây dựng ít nhất 1 cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: Hải Yến

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)