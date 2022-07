Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

Hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, chiều 15/7, Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sỹ và khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.



Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại đài tưởng niệm Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn

Tham gia đoàn công tác có đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Trung Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Xuân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đoàn đại biểu dành một phút mặc niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9

Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thành kính tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan thỉnh chuông cầu nguyện cho các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9

Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn 1 vạn anh hùng liệt sỹ chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nghĩa trang Đường 9 hiện có phần mộ của hơn 300 liệt sỹ là người Vĩnh Phú (cũ) nay là Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn hiện quy tụ hơn 10.200 phần mộ của các liệt sỹ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kì chống Mỹ cứu nước. Trong đó, tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 500 phần mộ liệt sỹ.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan dâng hương tại các phần mộ liệt sỹ quê Vĩnh Phúc ở Nghĩa trang Quốc gia Đường 9

Tại 2 nghĩa trang, thắp những nén hương thơm lên từng phần mộ của các liệt sỹ là người con quê hương Vĩnh Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cùng đoàn đại biểu khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đời đời ghi nhớ công lao, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng xương máu, dành trọn tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Để xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm và chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Tin, ảnh: Thiệu Vũ