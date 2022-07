Huyện Vĩnh Tường triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, chính quyền 6 tháng cuối năm

Chiều 11/7, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính quyền 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.



Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Quang Tiến trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021





6 tháng đầu năm, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song không ít khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường đã lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật.

Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch, thích ứng an toàn, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả dịch Covid-19; đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, củng cố niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng cho phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Trong điều kiện chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh tế của huyện Vĩnh Tường vẫn tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) ước đạt hơn 8.360 tỷ đồng, đạt 51,64% kế hoạch, tăng 10,45% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện đạt hơn 1.160 tỷ đồng, đạt 139,17% dự toán năm, bằng 350,65% so với cùng kỳ.

Toàn huyện đã xử lý 266 trường hợp vi phạm Luật Đất đai; trong đó, 47/52 trường hợp vi phạm phát sinh, 219 trường hợp vi phạm tồn tại cũ; lập biên bản yêu cầu giữ nguyên hiện trạng đối với 104/231 trường hợp vi phạm đất đai dọc quốc lộ 2; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 42,36% số vốn đã giao (cao hơn mức giải ngân của tỉnh).

Huyện Vĩnh Tường tiếp tục đứng thứ nhất tỉnh về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính. Các hoạt động văn hóa-xã hội được quan tâm, có nhiều hoạt động nổi bật. Giáo dục đạt được nhiều thành tích, chất lượng vẫn giữ vị trí tốp đầu của tỉnh. Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh được đảm bảo, duy trì ổn định.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, có nhiều đổi mới, linh hoạt, phù hợp với thực tế địa phương; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

6 tháng đầu năm, huyện đã hoàn thành đạt và vượt 6/14 chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao về lĩnh vực xây dựng Đảng, trong đó đã thành lập 2 chi bộ khối kinh tế tư nhân trực thuộc Đảng ủy cơ sở (đạt 200% chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao); chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc nhập dữ liệu đảng viên, với tổng số 9.582/9.582 đảng viên (hoàn thành 100% chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao).

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả huyện đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong 6 tháng đầu năm năm 2022.

6 tháng cuối năm, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng giá trị sản xuất (> 10%) và hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh và an sinh xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội... quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trong năm 2022.

Nhân dịp này, Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021 được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Mai Anh