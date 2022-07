Thượng uý Khương Thị Kim Huệ, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh: Quan tâm các chế độ cho đội dân phòng và thôn đội trưởng

Qua các phương tiện truyền thông, tôi rất vui mừng và phấn khởi trước kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định; kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá; các nhiệm vụ phòng, chống ứng phó với thiên tai, kiểm soát dịch Covid-19 được tập trung thực hiện hiệu quả; các lĩnh vực văn hoá, xã hội, y tế, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của nhân dân được đảm bảo.



Để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo, tạo điều kiện để phục hồi và phát triển một số ngành, lĩnh vực, tôi mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy trí tuệ, trách nhiệm của mình tại kỳ họp thứ 7 để thảo luận và đưa ra những quyết sách phù hợp.

Trong đó, tiếp tục quan tâm tới quy định mức hỗ trợ thường xuyên, hằng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng và định mức trang thiết bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đội dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với thôn đội trưởng và trợ cấp tăng thêm khi được kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh.

Từ đó, góp phần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng an ninh nói riêng và các nhiệm vụ khác nói chung, giữ ổn định an ninh chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bình Duyên (ghi)