Hơn 1.300 thí sinh tham dự kiểm tra đánh giá năng lực xét tuyển vào lớp 6 Trường THCS Vĩnh Yên

Ngày 9/7, hơn 1.300 thí sinh trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh để xét tuyển vào lớp 6 Trường THCS Vĩnh Yên năm học 2022-2023.



Thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành bài kiểm tra đánh giá năng lực tại kỳ tuyển sinh vào lớp 6 của Trường THCS VĨnh Yên. Ảnh: Dương Hà

Kỳ tuyển sinh vào lớp 6 năm nay, Trường THCS Vĩnh Yên có 1.346 học sinh đăng ký làm bài kiểm tra đánh giá năng lực, tăng hơn 200 thí sinh so với kỳ thi tuyển sinh của năm học trước; đặc biệt, số lượng thí sinh huyện ngoài (không thuộc thành phố Vĩnh Yên) tăng gấp hơn 2 lần, cho thấy sức hút của Trường THCS Vĩnh Yên ngày càng tăng cao. Về chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường vẫn được giữ như năm trước là 360 học sinh.

Là trường trọng điểm của thành phố Vĩnh Yên nên việc tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Vĩnh Yên sẽ được triển khai theo phương thức kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Bài kiểm tra đánh giá năng lực gồm kiến thức 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh; trong đó, môn Toán chiếm 40% số điểm, Tiếng Việt chiếm 40% số điểm, Tiếng Anh chiếm 20% số điểm.

Nội dung kiến thức chủ yếu ở lớp 5. Hình thức kiểm tra trắc nghiệm kết hợp tự luận, thời gian làm bài là quá 90 phút. Điểm chung của bài thi được tính = Điểm Toán x 0,4 + Tiếng Việt x 0,4 + Tiếng Anh x 0,2. Điểm xét tuyển được tính = Điểm bài kiểm tra + Điểm trung bình kết quả học tập trong 5 năm. Trong đó, môn Toán, Tiếng Việt sẽ tính kết quả từ lớp 1 đến lớp 5; Các môn: Ngoại ngữ, Khoa học, Lịch sử và Địa lý tính kết quả của lớp 4 và 5. Ngoài ra, học sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (TOEFL, Primary, Cambridge, Flyers) hoặc tương đương sẽ được khuyến khích cộng điểm.

Các thí sinh dự thi tại 2 điểm thi là Trường THCS Vĩnh Yên và Trường THCS Đồng Tâm. Trước đó, Phòng GDĐT Vĩnh Yên đã chỉ đạo các Hội đồng coi thi đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất; phối hợp với công an, y tế, đoàn thanh niên của thành phố và cùng các nhân viên phục vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng, chống dịch Covid-19… để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho thí sinh và cán bộ tham gia bài kiểm tra đánh giá năng lực.

Trong buổi kiểm tra đánh giá, mọi hoạt động tại các Hội đồng coi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế.

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, thí sinh vui mừng, phấn khởi bởi đề thi năm nay đúng kiến thức trọng tâm, hay, nhẹ nhàng hơn năm học trước nhưng vẫn đảm bảo mức độ khó của trường THCS trọng điểm thành phố. Em Hà Vĩnh Giang, học sinh Trường tiểu học Ngô Quyền, Vĩnh Yên cho biết: "Đề kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh vào Trường THCS Vĩnh Yên hay và phù hợp với đặc thù trường trọng điểm của thành phố. Em làm bài tốt và hy vọng sẽ đạt điểm cao để trở thành học sinh của nhà trường".

Minh Hường