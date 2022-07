Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Chiều 5/7, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh năm 2022 đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi THPT Hai Bà Trưng, thành phố Phúc Yên và điểm thi THPT Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi THPT Bình Xuyên. Ảnh: Trà Hương

Điểm thi THPT Hai Bà Trưng có 75 cán bộ, nhân viên làm thi với tổng số 473 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, 310 thí sinh là học sinh của trường, 163 thí sinh là học sinh Trung tâm GDNN-GDTX Phúc Yên; có 20 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng, phòng chờ, phòng y tế...

Tại điểm thi THPT Bình Xuyên có 594 thí sinh dự thi, trong đó, có 358 thí sinh là học sinh của trường và 236 thí sinh là học sinh Trường cao đẳng Cơ khí nông nghiệp; có 30 phòng thi chính thức với đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ thí sinh, 2 phòng thi dự phòng, 2 phòng chờ và 1 phòng bảo quản đề thi…

Qua kiểm tra, đến thời điểm hiện tại, 2 điểm thi đã hoàn tất công tác tổ chức ôn tập cho học sinh; đồng thời, chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, các phòng thi chính thức đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, bàn ghế, quạt mát, ánh sáng, nước sinh hoạt…

Các điểm thi đã phối hợp với lực lượng chức năng xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, nghiêm túc, khách quan. Trước đó, nhà trường đã tiến hành rà soát học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ, giúp các em có thể tham gia dự thi đầy đủ.

Đặc biệt, mặc dù tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát, nhưng các điểm thi vẫn thực hiện nghiêm túc phương án phòng, chống dịch bệnh, chủ động chuẩn bị vật tư y tế, phòng thi dự phòng cho thí sinh mắc và nghi mắc Covid-19…

Các đơn vị chức năng bố trí lực lượng và phối hợp tích cực với các điểm thi thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; trong đó, lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ đề thi; lực lượng y tế đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chuẩn bị các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và thí sinh; ngành Giao thông vận tải chủ động vận chuyển đề thi, phục vụ giáo viên coi thi; lực lượng thanh niên tình nguyện cắm chốt tại các điểm thi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn đánh giá cao công tác chuẩn bị của các điểm thi và nhấn mạnh: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là kỳ thi quan trọng mang tầm quốc gia, vì vậy, ngành Giáo dục tỉnh cùng các ngành, lực lượng chức năng liên quan và các điểm thi cần phải đảm bảo chu đáo, đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thông tin liên lạc trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, bảo mật đề thi, an toàn giao thông...; ngành Điện lực tỉnh đảm bảo cung cấp điện cho những điểm thi, không để xảy ra tình trạng mất điện trong những ngày thi và hỗ trợ các điểm thi vận hành máy phát điện khi có sự cố.

Các điểm thi sẵn sàng các phương án phòng, chống mưa bão, ngập úng, hỗ trợ thí sinh khi gặp sự cố khi di chuyển đến điểm thi; bổ sung các biển bảng, thông tin rõ ràng liên quan đến dịch Covid-19.

Cán bộ, giáo viên tham gia làm thi cần tiếp nhận và xử lý thông tin, sự cố (nếu có) một cách tốt nhất; đồng thời, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cũng như thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên để kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn, đạt hiệu quả cao.

Minh Hường