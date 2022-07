Chủ động ứng phó với cơn bão số 1

Chiều 1/7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tổ chức hội nghị trực tuyến với 14 tỉnh, thành phố nhằm ứng phó với cơn bão số 1 và mưa lớn sau bão.



Đồng chí Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT&TKCN chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Khanh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai lên tới cấp 3. Phạm vi ảnh hưởng của cơn bão rất rộng, chiếm toàn bộ biển Đông.

Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có khả năng sóng lớn kết hợp triều cường ảnh hưởng đến hệ thống đê biển và gây ngập úng ở vùng trũng, thấp.

Hướng đi của bão rất phức tạp, cảnh báo mưa lớn vào chiều tối nay, mưa to vào chiều tối và đêm ngày 2/7, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 90mm.

Ngày 3-4/7, Bắc Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, riêng khu Đông Bắc 150-300mm, có nơi trên 350mm.

Từ ngày 5-7/7, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Bão số 1 xuất hiện đúng thời điểm người dân đi du lịch ở các tỉnh ven biển rất đông; nhiều tàu, tuyền đang đánh bắt xa bờ số lượng lớn...

Để ứng phó với cơn bão số 1, Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT&TKCN đã chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông báo với người dân, khách du lịch và các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động phòng tránh.

Đến nay, cơ bản các tàu, thuyền và người dân, du khách tại các địa phương nơi cơn bão đi qua đã tránh, trú an toàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Hoài yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi toàn bộ tàu thuyền trên biển; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ngay trong tối nay và ngày mai bắn pháo hiệu cảnh báo các tàu thuyền, ngư dân chủ động tránh trú.

Yêu cầu các tỉnh ven biển có giải pháp an toàn cho hệ thống đê, giao thông, quan tâm khơi thông dòng chảy, tiêu nước đệm để an toàn hồ chứa.

Đối với các cảng biển, công trình ven biển, hồ chứa thủy lợi, thủy điện cần có giải pháp đảm bảo an toàn cho các công trình; chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sơ tán người dân ở những khu vực có nguy cơ cao và phân luồng giao thông trong và sau mưa bão.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước yêu cầu Sở NN&PTNT và các cơ quan liên quan kịp thời cung cấp diễn biến lưu lượng mưa, tình hình cơn bão; khẩn trương rà soát, xác định cấp độ rủi ro thiên tai để hướng dẫn, đôn đốc các cấp, ngành trên địa bàn chủ động các biện pháp ứng phó.

Các ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương kiểm tra ngay cơ sở vật chất, tài sản của các cơ quan, đơn vị; chú trọng kiểm tra hệ thống lưới điện, hệ thống giao thông, đặc biệt khu vực ngầm, tràn trên các tuyến đường, các điểm có nguy cơ sạt lở đất như ở Quốc lộ 2B đường lên thị trấn Tam Đảo và các tuyến giao thông miền núi các huyện Tam Đảo, Sông Lô, Lập Thạch.

Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan và các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật thông tin với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; chủ động các tình huống ứng phó kịp thời, sẵn sàng với phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời với mưa, bão với mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân lên trên hết.

Phương Loan