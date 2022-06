Tạm dừng hoạt động bến phà Đức Bác

Ngày 28/6, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 431 về việc công bố tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông Đức Bác (bến phà Đức Bác).



Bến khách ngang sông Đức Bác tạm dừng hoạt động từ ngày 1/7

Quyết định nêu rõ: Do vị trí bến khách ngang sông Đức Bác rất gần với vị trí thi công xây dựng cầu Vĩnh Phú; dòng chảy bị thu hẹp, nước chảy siết, mực nước thay đổi thất thường dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn giao thông, do đó, từ ngày 1/7, Sở Giao thông vận tải quyết định tạm dừng hoạt động bến đò này từ Km thứ 11 đến Km+500, trên bờ trái Sông Lô thuộc địa phận xã Đức Bác, huyện Sông Lô.

Sở Giao thông vận tải đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; thanh tra sở, Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái, Hợp tác xã vận tải thủy Đức Giang và các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tin, ảnh: Khánh Linh