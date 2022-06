Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có Công điện gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình yêu cầu 14h trưa nay mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.



14h chiều nay, mở 1 cửa xả đáy thứ nhất hồ thủy điện Hòa Bình

Nội dung Công điện nêu rõ, vào hồi 7h sáng 24/6, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 107,50m, lưu lượng về hồ 3.559m3/giây, lưu lượng xả qua phát điện là 2.325m3/giây, hiện nay, mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ 2,5m.

Căn cứ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được ban hành tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy thứ nhất vào hồi 14h chiều nay.

Thông báo cho chính quyền địa phương; các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy… khu vực hạ du thủy điện Hòa Bình biết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người, tài sản, an toàn đê điều.Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định./.

