Công an tỉnh - Hội LHPN tỉnh: Ký giao ước phối hợp phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em

Chiều 22/6, Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị ký giao ước thực hiện kế hoạch phối hợp phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em giai đoạn 2022-2027.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà chứng kiến các đơn vị ký giao ước

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Kế hoạch phối hợp phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em giai đoạn 2022-2027 được ký kết nhằm phát huy tính chủ động, tích cực và nâng cao vai trò nòng cốt, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân và cán bộ, hội viên phụ nữ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn các hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Giai đoạn 2021-2023, phấn đấu có ít nhất 60% xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố không có vụ việc phụ nữ và trẻ em bị bạo hành, ngược đãi hoặc bị xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng; 100% phụ nữ trẻ em bị bạo lực, ngược đãi, xâm hại được trợ giúp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất 5 nhóm nội dung phối hợp. Riêng về công tác tổ chức thực hiện, Hội LHPN tỉnh sẽ chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình.

Tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời lên tiếng, cung cấp cho các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn; xây dựng và nhân rộng các mô hình “An toàn cho phụ nữ” tại các xã, phường, thị trấn.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh trong thời gian tới.

Công an tỉnh sẽ chỉ đạo công an các huyện, thành phố kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ, việc lên quan đến bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; giáo dục, giúp đỡ các đối tượng nguy cơ cao vi phạm pháp luật; phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân lựa chọn xét xử điểm các vụ án xâm hại phụ nữ, trẻ em để răn đe, giáo dục.

Đồng chí đề nghị Hội LHPN các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong việc giáo dục, giúp đỡ các đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật; phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội từ trong gia đình và cộng đồng; phát hiện, nhân rộng, nâng cao hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm, TNXH có sự tham gia của lực lượng công an xã, phường, thị trấn để công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em tiếp tục đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh; Công an các huyện, thành phố và Hội LHPN các huyện, thành phố đã ký giao ước thực hiện kế hoạch phối hợp phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em giai đoạn 2022-2027.

Tin, ảnh: Lê Minh - Kim Hiền