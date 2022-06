Thị trường hàng không nội địa Việt Nam phục hồi nhanh nhất thế giới

Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam vừa thông tin, theo công bố của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), Việt Nam bất ngờ đứng vị trí số 1 trong danh sách 25 nước có thị trường hàng không nội địa phục hồi nhanh nhất thế giới. Các vị trí tiếp theo lần lược là Mexico, Brazil, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia…

Những vị khách quốc tế từ Singapore đến Đà Nẵng được chào đón tại sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 27/3/2022. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Trong danh sách này, khu vực Đông Nam Á, ngoài Việt Nam đứng vị trí số 1 còn có Indonesia đứng thứ 8, Malaysia thứ 9, Philippines thứ 13 và Thái Lan đứng thứ 24.

Cục Hàng không Việt Nam cho hay, 6 tháng đầu năm, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không Việt Nam ước đạt 40,7 triệu khách, tăng 56,8% so với cùng kỳ 2021. Trong số này chỉ có 1,8 triệu khách quốc tế và 38,9 triệu khách nội địa.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 20,1 triệu khách, tăng 56,1% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, khách quốc tế đạt 667 nghìn khách, khách nội địa 19,5 triệu khách, tăng 51,8% so với cùng kỳ 2021.

Dự kiến trong năm 2022, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trên cả nước ước đạt 87,8 triệu khách, tăng 190% so với năm 2021, trong đó khách quốc tế đạt 5 triệu khách, tăng 844% so với năm 2021. Khách nội địa 82,8 triệu khách, tăng 178,4% so với năm 2021.

Các hãng hàng không Việt Nam dự kiến vận chuyển 43,3 triệu khách, tăng 185% so với năm 2021; trong đó, có 1,8 triệu khách quốc tế và 41,5 triệu khách nội địa.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, triển vọng phát triển hàng không Việt Nam trong năm nay và thời gian tới khá rõ nét, nhiều khả năng sẽ là lĩnh vực dẫn đầu sóng phục hồi trở lại sau dịch với hàng loạt đường bay nội địa, quốc tế được khôi phục và mở rộng. Các chuyến bay khai thác nội địa đã có sự bứt phá, các chuyến bay quốc tế đưa khách nước ngoài cũng sôi động trở lại.

Trong thời gian qua, nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nhất là hàng không, du lịch, dịch vụ liên quan. Do vậy, khi nền kinh tế phục hồi, các khu vực này được dự đoán là sẽ bật tăng mạnh khi nhu cầu đi lại và du lịch đã bị nén quá căng trong thời gian qua.

Hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam cũng như quốc tế đã khôi phục phần lớn các đường bay đến các thị trường truyền thống, tuy nhiên, lượng khách quốc tế chủ yếu vẫn là khách công vụ, thăm thân, kinh doanh, mà lượng khách du lịch, nguồn khách chính của ngành hàng không vẫn còn rất hạn chế.

Các thị trường du lịch lớn của Việt Nam như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) vẫn chưa được kích hoạch mạnh mẽ do các quốc gia này vẫn duy trì các biện pháp chống dịch ở những mức độ khác nhau, chưa tạo điều kiện cho du lịch quốc tế.

(Theo TTXVN)