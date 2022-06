Gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 15/6, Bộ Công an tổ chức gặp mặt trực tuyến kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967-16/6/2022). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang tặng hoa chúc mừng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh. Ảnh Dương Hà

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong toàn quốc đã tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, làm nền tảng và tạo điều kiện cho lực lượng công an tập trung triển khai sâu rộng phòng ngừa nghiệp vụ, phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh.

Đối với lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Vĩnh Phúc, từ khi tái lập tỉnh đến nay đã chủ động, kịp thời tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền và lãnh đạo công an các cấp ban hành nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác xây dựng phong trào, tạo chuyển biến tích cực, thu hẹp nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở, đảm bảo ANTT, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Công tác xây dựng mô hình, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn những năm qua đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhân. Đơn vị đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, triển khai, xây dựng nhiều loại mô hình phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; hướng dẫn cơ sở xây dựng, củng cố 19 loại mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tập trung ở 12.115 địa bàn cơ quan, đơn vị, dòng họ; duy trì hoạt động hiệu quả 24 cụm liên kết bảo vệ ANTT vùng giáp ranh.

Thông qua các mô hình, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng chục nghìn tin tố giác tội phạm có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, khám phá nhiều vụ án quan trọng, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được, từ khi tái lập tỉnh đến nay, Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Nhiều năm liền, đơn vị được nhận Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì ANTQ cấp cơ sở của Bộ Công an; Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc của UBND tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của các cấp, các ngành, góp phần tô thắm trang sử vàng truyền thống của lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu, những thành tích của lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí yêu cầu, lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ về nhiệm vụ xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ; có sự phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan tăng cường công tác vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đảm bảo ANTT, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương nói riêng và toàn quốc nói chung.

Nhân dịp này, Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh được nhận Bằng khen của Bộ Công an; 6 tập thể, 8 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích trong đợt thi đua kỷ niệm 55 Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lê Minh