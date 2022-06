Công an tỉnh Vĩnh Phúc đạt giải Nhì toàn đoàn Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND-Bảng thi số 2

Sau 2 ngày thi đấu khẩn trương, nghiêm túc, chiều 12/6 tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ bế mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND- Bảng thi số 2.



Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đội. Ảnh: Trường Khanh

Dự lễ bế mạc có các đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc và đại diện lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương thuộc Bảng thi số 2.

Với tinh thần đầy trách nhiệm và thi đấu nghiêm túc, vận động viên của các đội tuyển đã nỗ lực hết mình, khắc phục mọi khó khăn, thi đấu đạt nhiều thành tích cao. Các đơn vị đã xây dựng nội dung, kịch bản thi sát với thực tế công tác, chiến đấu của đơn vị mình, qua đó góp phần vận dụng hiệu quả trong công tác và chiến đấu. Căn cứ quy chế thi, thành tích của các đội tuyển và kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Ban Chỉ đạo Hội thi Bộ Công an đã quyết định tặng cờ, cúp và huy chương cho 53 lượt tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại các nội dung trong hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND vòng loại - Bảng thi số 2.

Trong đó, đội tuyển Công an tỉnh Thái Bình xuất sắc đạt giải Nhất toàn đoàn; giải Nhì toàn đoàn thuộc về đội tuyển Công an tỉnh Vĩnh Phúc; Công an tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hà Nội đạt giải Ba toàn đoàn và Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Công an tỉnh Nam Định, Trường đại học Cảnh sát PCCC đạt giải Khuyến Khích toàn đoàn.

Sau vòng loại Bảng thi số 2, các đội đạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn sẽ tham gia vòng chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật khu vực phía Bắc tổ chức tại tỉnh Lào Cai.

Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND là một trong những hoạt động nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về truyền thống vẻ vang 60 năm của lực lượng CSND; góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Kim Hiền