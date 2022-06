Trao Thư khen của Chủ tịch nước, Bằng khen của UBND tỉnh cho công dân có hành động cứu người tham gia giao thông

Chiều 9/6, tại huyện Tam Đảo, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp trao Thư khen của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bằng khen của UBND tỉnh cho anh Đinh Văn Chiến, trú tại thôn Núc Thượng, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo vì đã có hành động dũng cảm, cứu người gặp nạn khi điều khiển giao thông xuống dốc đèo khu du lịch Tam Đảo. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện Tam Đảo.



Thừa lệnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Thư khen của Chủ tịch nước tới anh Đinh Văn Chiến





Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động khi biết tin anh Chiến đã nhanh trí, tài tình và dũng cảm cứu được 3 người khỏi tình huống hiểm nguy đến tính mạng vào chiều 29/5 trên đường đèo khu du lịch Tam Đảo. Càng cảm phục hơn khi biết anh là vị cứu tinh của nhiều người trên cung đường này.

Chủ tịch nước khẳng định, hành động của anh là tấm gương sáng về sự dũng cảm, tinh thần nghĩa hiệp, không ngại nguy hiểm, khó khăn để giúp đỡ người hoạn nạn. Đây là một trong nhiều phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam ở mọi thời đại, xứng đáng được biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.

Qua sự việc này, Chủ tịch nước muốn nhắn nhủ tới người tham gia giao thông cần nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trước, trong và sau khi di chuyển trên đường, phải thường xuyên kiểm tra độ an toàn của phương tiện, bảo đảm tập trung và chú ý quan sát khi lái xe, chấp hành đúng luật giao thông và biết quan tâm, giúp đỡ người khác khi cần thiết.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế tối đa việc xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt ở các tuyến đường đèo, dốc; tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao ý thức và kỹ năng cho người đi đường để giao thông được thông suốt, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của mọi người.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã gửi lời cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, dù bận công việc song đã kịp thời gửi thư động viên, căn dặn và khen thưởng công dân của tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Lê Duy Thành mong muốn Ban An toàn giao thông tỉnh phát động phong trào an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh để tiếp tục nhân rộng những việc làm đẹp, mô hình tiêu biểu, từ đó nâng cao công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên cần lấy hành động của anh Chiến là tấm gương để mỗi ngày làm được một việc tốt, học tập, sáng tạo, nêu cao tinh thần dũng cảm, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo cần nhân rộng gương tốt, việc tốt, tạo điều kiện cho người có hành động dũng cảm tiếp tục phát huy trách nhiệm công dân với địa phương nơi sinh sống.

Tin, ảnh Khánh Linh