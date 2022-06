Ngày làm việc thứ 14, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, ngày 9/6, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.



Ngày cuối cùng của phiên chất vấn tại kỳ họp lần này, Quốc hội dành phần lớn thời gian chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giao thông vận tải xoay quanh các nội dung: Tiến độ, chất lượng và công tác phòng, chống thất thoát, lãng phí trong việc triển khai các dự án, công trình giao thông trọng điểm quốc gia, hệ thống đường cao tốc. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng các công trình giao thông được đầu tư từ ngân sách nhà nước. Thực trạng và giải pháp xử lý các tồn đọng trong đầu tư, khai thác, kinh doanh các dự án giao thông theo hình thức BOT.

Đại biểu Lê Tất Hiếu, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đặt câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ GTVT tại phiên chất vấn ngày 9/6

Đặt câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại phiên chất vấn, đại biểu Lê Tất Hiếu, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc nêu quan điểm: Một số công trình giao thông bị xuống cấp nghiêm trọng, thiệt hại nhiều tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân cơ bản là do xe quá tải gây ra. Tuy nhiên, hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông quá tải hiện nay cơ bản chỉ có thể xử phạt hành chính theo Nghị định 100 ngày 30/12/2019 mà không thể xử lý bằng biện pháp hình sự do không có cơ sở để xác định giá trị thiệt hại. Tại Điều 20 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội vi phạm quy định về an toàn giao thông, trong đó quy định nếu gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Xin Bộ trưởng cho biết, về mặt kinh tế kỹ thuật, khi xác định được phương tiện, mức độ quá tải hành trình xây dựng trên đường thì có xác định được mức độ thiệt hại cụ thể về vật chất để xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật hay không?

Quan tâm đến tình trạng đầu tư theo phương pháp đối tác công tư chưa như mong muốn, nhất là các công trình cao tốc, đại biểu Trần Văn Tiến, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết nguyên nhân và giải pháp về vấn đề này trong thời gian tới?

Khẳng định không để vật giá làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thừa nhận trên thực tế bên cạnh một số nhà thầu làm việc có trách nhiệm theo hợp đồng, có một số nhà thầu trông chờ vật giá xuống mới triển khai thực hiện. Tuy nhiên, với những dự án trọng điểm quốc gia và những dự án đầu tư công hiện nay Bộ đang triển khai, quan điểm của Bộ là rất nghiêm khắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm với ngân sách nhà nước và với địa phương, với dự án trọng điểm.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Giao thông vận tải sẽ giao Ban quản lý dự án phối hợp với nhà thầu kiểm soát các công trình, nghiệm thu cơ sở để xác định thời điểm thi công, làm cơ sở để thanh quyết toán, có điều chỉnh giá theo theo thời điểm. Các nhà thầu đã ký hợp đồng phải thực hiện nghiêm, có khó khăn thì cần phối hợp giải quyết, không vì lý do vật giá mà chậm triển khai làm ảnh hưởng đến tiến độ. Hiện nay, Bộ đã nghiêm túc chấn chỉnh nhiều dự án trọng điểm quốc gia và thu được kết quả khả quan.

Trả lời vấn đề đại biểu nêu về tiến độ các dự án trọng điểm chậm, Bộ sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát về chất lượng, kiểm tra vấn đề chống lãng phí từ khâu lập chủ trương đầu tư, lập dự án đầu tư, đưa ra nhiều phương án để so sánh, để lựa chọn; kiểm tra quá trình thiết kế, giải pháp kỹ thuật của từng cây cầu; xem xét kỹ lưỡng quá trình thi công cho phù hợp với điều kiện thực tế để đảm bảo tiến độ, chất lượng nhưng chi phí rẻ nhất.

Bộ trưởng khẳng định, đây là công tác thường xuyên của Bộ và các chủ đầu tư. Ngoài ra, các cơ quan chức năng còn kiểm tra, thanh tra xem từng giải pháp có hợp lý hay không, có tình trạng thất thoát, lãng phí không để không lãng phí về tiến độ.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Tất Hiếu, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết: Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu. Mặc dù Nghị định 100 vừa qua đã tạo đột phá rất lớn, tuy nhiên vẫn còn một số điểm còn hạn chế, trong đó có xử phạt xe quá tải. Bộ đang kiến nghị sẽ có quy định chặt chẽ xử phạt xe quá tải, nếu quá tải 10% sẽ xử phạt nghiêm, quá tải 20% sẽ tiến hành tịch thu phương tiện….

Đối với vấn đề đầu tư được đại biểu Trần Văn Tiến và các đại biểu khác quan tâm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết: Vấn đề thực hiện Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực giao thông vận tải, Luật này đã đi vào cuộc sống rất tốt ở các lĩnh vực như xây dựng, điện lực. Tuy nhiên ở lĩnh vực giao thông, nhiều công trình có chi phí dự án lớn, mặt bằng yếu, xử lý cầu cống nhiều thì rất khó kêu gọi PPP. Những dự án kêu gọi thành công thì vốn của nhà nước đã chiếm hơn 50%-60%. Đối với ngành giao thông có những dự án lớn lên tới 7 nghìn tỷ thì huy động PPP sẽ rất lớn, rất khó. Do đó, PPP trong lĩnh vực giao thông vận tải cần nghiên cứu, rà soát để tiếp tục tháo gỡ vướng mắc.

Đối với ý kiến một số đại biểu cho rằng các dự án lớn của ngành vẫn bị chậm tiến độ, Bộ trưởng chỉ ra rằng, thời gian qua, ngành giao thông vận tải đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm, góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, các vùng và cả nước. Tuy nhiên, do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, một số dự án bị chậm so với kế hoạch ban đầu.

Khắc phục tình trạng này, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương sớm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của dự án, yêu cầu các địa phương giải quyết dứt điểm; yêu cầu các địa phương rà soát, giảm bớt các thủ tục hành chính; đôn đốc, kiểm tra các địa phương xây dựng, công bố giá và chỉ số giá các loại vật liệu xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm đầy đủ thông tin của các vật liệu cho công trình xây dựng giao thông. Đối với những dự án nhóm nhỏ, đa số đảm bảo đúng tiến độ khi đã bố trí đủ vốn trong 3 hoặc 4 năm và đảm bảo theo yêu cầu của Luật Đầu tư công.

Sau 2,5 ngày diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã chính thức bế mạc vào chiều 9/6. Bên hành lang Quốc hội, đa số đại biểu Quốc hội đánh giá hài lòng về phần trả lời của “Tư lệnh” các ngành đối với những câu hỏi được đại biểu Quốc hội đặt ra liên quan đến các nhóm vấn đề: nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài chính; ngân hàng và giao thông vận tải.

Linh Duy