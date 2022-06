Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đó là chỉ đạo của đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi tốt nghiệp THPT tỉnh năm 2022 tại hội nghị BCĐ thi tốt nghiệp THPT tỉnh vào ngày 8/6.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trà Hương

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Vĩnh Phúc có 42 điểm đăng ký dự thi với gần 14.000 thí sinh, trong đó, hơn 10.300 thí sinh là học sinh các trường THPT, hơn 3.100 thí sinh là học sinh các trung tâm GDTX và 537 thí sinh tự do.

Toàn tỉnh tổ chức 1 Hội đồng thi do Sở GDĐT chủ trì (mã Hội đồng 16). Sở GDĐT dự kiến bố trí 26 điểm thi; trong đó, 2 điểm thi THPT Tam Dương và THPT Yên Lạc có thí sinh THPT và thí sinh tự do dự thi.

Vĩnh Phúc đã thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo đúng chỉ đạo của các cấp, các ngành, đảm bảo tiến độ, đảm bảo chặt chẽ.

Ngành GDĐT đã huy động lực lượng cán bộ, giáo viên các trường THCS, THPT để tham gia tổ chức kỳ thi. Đặc biệt, chú trọng phối hợp với các lực lượng chức năng và các huyện, thành phố xây dựng cụ thể các phương án phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống mưa bão, ngập úng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, Vĩnh Phúc tiếp tục đảm bảo tốt nhất các điều kiện, phương án để tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đồng thời, đề nghị Sở GDĐT rà soát lại hệ thống văn bản về tổ chức kỳ thi; thành lập 2 đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin từ học sinh, phụ huynh, dư luận; phối hợp với các huyện, thành phố rà soát, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để 100% học sinh được tham gia kỳ thi.

Giao Giám đốc Sở GDĐT là người phát ngôn chính của kỳ thi; bố trí giám thị dự phòng, phòng để đồ cho thí sinh đảm bảo an toàn, nghiêm túc; tiếp tục hoàn chỉnh phương án, kịch bản… để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả cao.

Minh Hường