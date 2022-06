Vĩnh Tường tích cực chuẩn bị cho Đại hội Thể dục- thể thao

Theo kế hoạch, Đại hội Thể dục- thể thao (TDTT) huyện Vĩnh Tường lần thứ VI, năm 2022 sẽ khai mạc vào cuối tháng 6. Để đảm bảo đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, huyện Vĩnh Tường đang quyết liệt chỉ đạo các phòng chuyên môn, các địa phương tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tranh tài.

Các vận động viên tham gia tranh tài môn bóng chuyền hơi tại Đại hội TDTT xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường. (Ảnh: Cổng TT-GTĐT Vĩnh Tường)

Dự kiến, Đại hội TDTT huyện Vĩnh Tường lần thứ VI, năm 2022 sẽ có 11 môn thi đấu, gồm bóng đá nam, bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, điền kinh, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, cờ tướng, bơi lội, võ Karatedo và võ Taekwondo.

Tổng số có hơn 30 đoàn thể thao tham gia đại hội, gồm 28 đoàn các xã, thị trấn và các đoàn khối cơ quan đơn vị, với hàng nghìn vận động viên tham gia thi đấu. Đây là ngày hội thể thao có ý nghĩa, vai trò quan trọng, chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước.

Thúc đẩy toàn dân thường xuyên tập luyện TDTT, tăng cường sức khỏe phục vụ lao động sản xuất, học tập, công tác, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Đồng thời, phát hiện năng khiếu thể thao, bồi dưỡng, rèn luyện, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI; đánh giá chất lượng phong trào TDTT huyện Vĩnh Tường trong những năm qua.

Để đảm bảo đại hội diễn ra thành công, huyện Vĩnh Tường tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và hoàn thành tổ chức Đại hội TDTT ở địa phương mình.

Thành lập các Tiểu ban giúp việc phục vụ đại hội, như Tiểu ban chuyên môn, cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết; Tiểu ban nội dung, tuyên truyền, thi đua khen thưởng; Tiểu ban hậu cần, lễ tân. Xây dựng điều lệ, chuẩn bị cơ sở vật chất các điều kiện cần thiết phục vụ đại hội.

Tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội TDTT bằng nhiều hình thức như qua Đài truyền thanh huyện, hệ thống đài truyền thanh cấp xã; Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện; tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích…

Tập huấn trọng tài điều hành các môn thi đấu tại đại hội; khảo sát các địa điểm thi đấu phù hợp với từng bộ môn, đảm bảo tính liên hoàn, thuận tiện trong công tác di chuyển đến các địa điểm thi đấu của các đoàn vận động viên.

Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho toàn bộ các hoạt động trong suốt quá trình diễn ra đại hội cũng như đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông cho lực lượng vận động viên trong quá trình tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; chăm sóc sức khỏe vận động viên; bố trí lực lượng bác sĩ, y tá, xe cứu thương, thuốc, vật tư y tế và các phương tiện cần thiết, thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu tại nơi diễn ra lễ khai mạc, lễ bế mạc, nơi tổ chức thi đấu các môn thể thao tại đại hội.

Đại diện lãnh đạo huyện Vĩnh Tường cho biết, đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành tổ chức Đại hội TDTT cấp xã đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội thể thao có ý nghĩa.

Cùng với đó, lựa chọn những vận động viên xuất sắc ở mỗi địa phương, tổ chức rèn luyện để sẵn sàng tham gia tranh tài tại Đại hội TDTT cấp huyện với tinh thần thi đấu cao thượng và chất lượng chuyên môn cao nhất.

Các điều kiện phục vụ đại hội đang được huyện tích cực chỉ đạo triển khai, về cơ bản đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt lễ khai mạc sẽ được tổ chức trang trọng, gồm 2 phần chính là phần lễ và phần hội với sự tham dự của khoảng 2.000 người và hàng trăm quan khách.

Sau phần nghi lễ sẽ có những màn đồng diễn ấn tượng như thể dục dưỡng sinh của 160 người cao tuổi; đồng diễn thể dục của 240 học sinh cấp THCS; khiêu vũ Dan-sport của 240 người và biểu diễn võ thuật của 50 võ sinh Taekwondo…

Kịch bản chương trình đang tiếp tục được hoàn thiện; các lực lượng tham gia tích cực tập luyện, khớp chương trình để sẵn sàng đóng góp chung cho thành công của đại hội.

Nguyễn Khánh