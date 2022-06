Chủ tịch nước dự Lễ trao giải Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11

Sáng 7/6, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức Lễ trao giải và khai mạc triển lãm Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 (VN-21).



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và trao Huy chương Vàng, bằng chứng nhận cho các tác giả xuất sắc đoạt giải cao nhất của cuộc thi. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà cho Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Ban Thường vụ, Hội đồng giám khảo và các tác giả đoạt giải của cuộc thi nhằm khích lệ, động viên các tác giả Việt Nam tiếp tục phấn đấu, đạt nhiều giải cao ở các đấu trường quốc tế, góp phần đưa nhiếp ảnh Việt Nam hội nhập và phát triển lên tầm cao mới.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 (VN-21) do VAPA tổ chức với sự bảo trợ nghệ thuật của Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP), Hội Nhiếp ảnh Hoa Kỳ (PSA), Hiệp hội Hình ảnh không biên giới Pháp (ISF), phát động từ ngày 31/3/2021 và kết thúc nhận ảnh ngày 31/7/2021. Với 4 đề tài: Tự do cho ảnh màu, Tự do cho ảnh đơn sắc, Du lịch và Chân dung, VN-21 đã thu hút 16.458 tác phẩm của 1.260 tác giả tham dự. Mặc dù đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn cầu nhưng Ban Tổ chức vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các tác giả với số lượng ảnh tham gia dự thi nhiều nhất từ trước đến nay, khẳng định đây là hoạt động ảnh nghệ thuật lớn, rất được mong đợi không chỉ đối với nhiếp ảnh trong nước mà cả với bạn bè nhiếp ảnh thế giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong tổng cộng 96 giải thưởng các loại của VN-21, HUY HIỆU XANH FIAP – hạng mục dành cho tác giả có thành tích tốt nhất tại VN-21 đã thuộc về tác giả Im Kai Leong (Macao – Trung Quốc) với thành tích 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 10 tác phẩm Accept.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã vận động nguồn kinh phí xã hội hóa in sách, tổ chức lễ trao giải, triển lãm và xây dựng tập ảnh “VN-21” gồm 96 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải thưởng tại cuộc thi, cùng các tác phẩm của tác giả Việt Nam được Accept theo tiêu chí của VAPA, trải nghiệm với phiên bản online trên nền tảng file PDF đã được đánh giá là một tập sách hấp dẫn với tất cả những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh trong nước, quốc tế.

Hiện tại, ngoài trưng bày triển lãm trực tiếp các tác phẩm ảnh, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cũng đã áp dụng phương thức triển lãm ảnh online trên nền tảng trải nghiệm thực tế ảo. Đây là nét mới trong cách thức quảng bá các tác phẩm ảnh nghệ thuật phù hợp với xu thế ứng dụng công nghệ số vào hoạt động thực tế của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Với sự thành công của Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021, tại Lễ trao giải, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tiếp tục phát động Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 12 tại Việt Nam năm 2023 (VN-23). Ban tổ chức nhận ảnh từ ngày 15/6 đến hết ngày 15/1/2023 trên nền tảng công nghệ số, tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website: www.contestvn.com. Lễ tổng kết, công bố tác phẩm và trao giải cho những người thắng cuộc dự kiến vào tháng 3/2023, nhân dịp Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 147/SL thành lập ngành Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953 – 15/3/2023).

(Theo TTXVN)