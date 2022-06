Tổng kết công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn SEA Games 31

Ngày 6/6, Tiểu ban An ninh, trật tự SEA Games 31, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự SEA Games 31. Dự hội nghị có Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.



Giám đốc Công an tỉnh Đinh Ngọc Khoa khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn SEA Games 31

Để chủ động công tác đảm bảo an ninh, trật tự SEA Games 31, Công an tỉnh đã thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự SEA Games 31 do đồng chí Phó Giám đốc phụ trách an ninh làm Trưởng ban.

Tiểu ban đã tổ chức 2 hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự SEA Games 31 để kịp thời đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác, đề ra các nhiệm vụ công tác trọng tâm và yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện. Mở đợt cao điểm tấn công tấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự SEA Games 31 từ ngày 10/4 đến ngày 30/5, trong đó, xác định 5 mục tiêu và 10 giải pháp công tác trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm.

Tiểu ban đã kiểm tra, khảo sát cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 31. Ban hành phương án tổng thể đảm bảo hoạt động của SEA Games 31, trên cơ sở phương án tổng thể, Công an tỉnh đã ban hành 3 phương án về đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đảm bảo ANTT an toàn môn Golf SEA Games 31 tại Sân Golf Đầm Vạc và môn Muay SEA Games 31 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

Tổ chức diễn tập thực hành phương án PCCC và CNCH tại khách sạn Dic Star; diễn tập phương án dẫn đoàn đảm bảo TTATGT từ nơi nghỉ đến nơi thi đấu của các vận động viên và đại biểu. Huy động hơn 800 cán bộ, chiến sĩ tham gia các phương án bảo đảm ANTT SEA Games 31.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo ANTT phục vụ SEA Games 31, lực lượng Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 74/77 vụ phạm tội về TTXH (đạt 96%), với 222 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá gần 7,3 tỷ đồng.

Bắt 28 vụ, với 204 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 440 triệu đồng; 58 vụ, với 96 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 1,8kg heroin, hơn 4,8kg ma túy tổng hợp, 1 súng, 14 viên đạn và các tang vật khác có liên quan. Bắt vận động đầu thú 4 đối tượng truy nã. Phát hiện, bắt giữ 90 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế; 67 vụ, với 67 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường.

Kiểm tra an toàn PCCC đối với 633 cơ sở, phát hiện xử lý 52 trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trật tự ATGT, phát hiện xử phạt hơn 12.790 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức phân luồng từ xa bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi có ùn tắc giao thông xảy ra trên tuyến giáp ranh các tỉnh,thành phố trong thời gian diễn ra SEA Games 31. Tổ chức đón dẫn đoàn và bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông 106 lượt các đoàn vận động viên tham dự SEA Games 31.

Tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn SEA Games 31 trên địa bàn, Công an tỉnh Vĩnh Phúc có 2 tập thể được Bộ Công an tặng bằng khen, 5 tập thể và 34 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

Tin, ảnh: Thu Hương

(Công an tỉnh)