Kết thúc ngày thi thứ 2 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023: Đề thi môn Toán hay, phù hợp với nhiều đối tượng học sinh, có tính phân hóa tốt

Trưa 5/6, hơn 16.600 thí sinh Vĩnh Phúc đã hoàn thành bài thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khối không chuyên năm học 2022- 2023.



Các thí sinh tại Hội đồng thi THPT Trần Phú kết thúc môn thi cuối cùng. Ảnh: Trà Hương





Theo số liệu tổng hợp của Sở GDĐT, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT khối không chuyên năm học 2022 - 2023, Vĩnh Phúc có 16.627 thí sinh lớp 9 của các trường THCS trên địa bàn tỉnh đăng ký dự thi. Tại buổi thi môn Toán, có 16.605. thí sinh dự thi, vắng 22 thí sinh, đạt gần 99,9%.

Theo báo cáo nhanh của các hội đồng thi, ngày thi thứ 2 diễn ra bình thường, mọi hoạt động đúng quy chế thi; việc kiểm tra niêm phong thùng đựng đề thi được thực hiện trong phòng thi theo đúng quy định; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ tham gia kỳ thi.

Sau khi các thi sinh kết thi môn Toán, nhiều giáo viên và thí sinh nhận xét đề thi môn Toán hay, phù hợp với nhiều đối tượng học sinh; có tính phân hóa cao và các câu hỏi phân hóa được nâng dần lên, trong đó, 20% nội dung kiến thức nâng cao.

Sáng mai, ngày 20/6, 1.879 thí sinh của tỉnh tiếp tục dự thi môn cuối cùng là môn chuyên tại Hội đồng thi THPT Chuyên Vĩnh Phúc để xét tuyển vào trường này trong năm học 2022-2023 (tăng 462 thí sinh so với năm học trước). Theo Sở GDĐT, đề thi môn chuyên có độ khó với kiến thức nâng cao để đảm bảo chất lượng tuyển sinh vào trường chuyên của tỉnh.

Minh Hường