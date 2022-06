Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023: 99,9% thí sinh dự thi môn thi đầu tiên

Trưa 4/6, hơn 16.600 thí sinh của tỉnh đã kết thúc môn thi Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khối không chuyên năm học 2022-2023.



Thí sinh tại Hội đồng thi THPT Quang Hà (Bình Xuyên) phấn khởi sau khi kết thúc môn thi đầu tiên - Môn Ngữ văn. Ảnh: Trà Hương

Theo số liệu tổng hợp của Sở GDĐT, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khối không chuyên năm học 2022-2023, Vĩnh Phúc có 16.627 thí sinh lớp 9 của các trường THCS trên địa bàn tỉnh đăng ký dự thi. Kết thúc môn thi đầu tiên, tại 28 hội đồng thi vắng 18 thí sinh, đạt 99,9% tổng số thí sinh dự thi.

Theo báo cáo nhanh của các hội đồng thi, tại môn thi đầu tiên, không có trường hợp giám thị vi phạm quy chế thi; việc kiểm tra niêm phong thùng đựng đề thi được thực hiện trong phòng thi theo đúng quy định; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc; các thí sinh, cán bộ tham gia kỳ thi được đảm bảo an toàn.

Đề thi môn Ngữ văn được nhiều học sinh đánh giá là đảm bảo kiến thức cơ bản, thuộc phần được học trực tiếp trên lớp. Phần nghị luận xã hội là đề tài gần gũi, phù hợp với học sinh THCS khi nói về sự chia sẻ trong cuộc sống và vẻ đẹp của nhân vật Phương Định trong tác phẩm “Những Ngôi sao xa xôi” của tác giả Lê Minh Khuê. Về cơ bản, đề thi đáp ứng được yêu cầu về đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học.

Chiều cùng ngày, các thí sinh bước vào thi môn Tổ hợp.

Minh Hường