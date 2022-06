Bộ Công an sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện xây dựng công an xã, thị trấn chính quy

Chiều 3/6, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.



Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Đinh Ngọc Khoa trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở. Ảnh Kim Ly



Thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, nhất là đẩy mạnh triển khai xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên phạm vi toàn quốc.

Đến nay, Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã bố trí trên 48.000 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 100% các xã, thị trấn trong toàn quốc. Từ khi được bố trí về các địa phương, lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy đã từng bước khắc phục khó khăn tại cơ sở để tiếp cận và nắm chắc tình hình địa bàn từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT; tăng cường gắn kết, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã, các trường học và các ban ngành trên địa bàn xã trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Qua thống kê cho thấy, số tin báo, tố giác về tội phạm do lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy tiếp nhận, xử lý đạt tỷ lệ cao, góp phần quan trọng trong đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, xây dựng công an xã chính quy là chủ trương đúng đắn, đạt nhiều kết quả tích cực. Do đó, trong thời gian tới, toàn lực lượng thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác công an; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ để lực lượng công an xã, thị trấn hướng đến hiện đại, chính quy, tinh nhuệ.

Lực lượng công an xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự; tham mưu tốt cho chính quyền, không để xảy ra các điểm nóng. Tiếp tục phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ công an; đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tham mưu cơ chế, chính sách, nhiệm vụ xây dựng lực lượng công an xã chính quy. Mỗi cán bộ công an xã, thị trấn cần chú trọng tự đào tạo tại chỗ, tự học, tự rèn để nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng nâng cao bản lĩnh cách mạng vì nhân dân phục vụ...

Nhân dịp này, 8 tập thể, 17 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Lê Minh