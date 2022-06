Thông báo về viêc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều

Kính gửi: Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thànhphố

Trong những ngày qua, trên địa bàn các tỉnh phía thượng nguồn lưu vực hệ thống sông Hồng có mưa to đến rất to, dẫn đến mực nước tại các hồ chứa lớn như Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La ở ngưỡng cao. Hiện nay, hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở 2 cửa xả, hồ Hòa Bình và Sơn La dự kiến sẽ xả lũ trong thời gian tới làm mực nước trên các sông Hồng, sông Lô, sông Phó Đáy dâng cao, có khả năng gây ngập vùng bãi và ảnh hưởng đến an toàn các tuyến đê trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố có đê tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các sông; tổ chức lực lượng và nghiêm túc thực hiện việc tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT để phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu các sự cố xảy ra.

2. Tổ chức kiểm tra các khu dân cư ngoài bãi sông để có phương án di chuyển các hộ dân đến nơi an toàn; chỉ đạo thu hoạch lúa và hoa màu trước khi mực nước sông lên cao để giảm thiểu thiệt hại; thường xuyên kiểm tra các cống dưới đê, các công trình thủy lợi... nhằm phát hiện những hư hỏng để sửa chữa kịp thời, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

3. Thực hiện phương án trọng điểm bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện hộ đê, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.

4. Chỉ đạo thực hiện việc tổ chức hộ đê các tuyến đê thuộc địa bàn quản lý, cụ thể:

- UBND huyện Sông Lô: Trực tiếp tổ chức thực hiện hộ đê tuyến đê cấp 3 Tả Lô và đê Bối Đôn Nhân.

- UBND huyện Lập Thạch: Trực tiếp tổ chức thực hiện hộ đê tuyến hữu Phó Đáy và tuyến bờ bao Bắc Bình, Sơn Đông.

- UBND huyện Tam Dương: Trực tiếp tổ chức thực hiện hộ đê tuyến tả Phó Đáy.

- UBND huyện Vĩnh Tường: Trực tiếp tổ chức thực hiện hộ đê tuyến cấp 1 Tả Hồng và tuyến đê Bối thuộc địa phận quản lý.

- UBND huyện Yên Lạc: Trực tiếp tổ chức thực hiện hộ đê tuyến cấp 1 Tả Hồng và tuyến đê Bối thuộc địa phận quản lý.

- UBND thành phố Vĩnh Yên: Tiếp tục tổ chức thực hiện hộ đê tuyến đê Sáu Vó đoạn từ K0+000-K2+800 thuộc địa bàn quản lý.

- UBND huyện Bình Xuyên: Tiếp tục tổ chức thực hiện hộ đê tuyến đê Sáu Vó đoạn từ K2+800-K6+000 và các tuyến đê khác thuộc địa bàn quản lý.

- UBND thành phố Phúc Yên: Tiếp tục tổ chức thực hiện hộ đê tuyến đê tả, hữu sông Cà Lồ thuộc địa bàn quản lý.

5. Báo cáo kịp thời những khó khăn vướng mắc và các sự cố về đê điều trong quá trình tổ chức thực hiện về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh theo số điện thoại: 3862.518; Fax: 3861.721; địa chỉ Email: pclbvp@gmail. com.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

KT.TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC Nguyễn Văn Khước