Chủ động phối hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra

Chiều ngày 26/5, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh họp nghe báo cáo tình hình triển khai công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chủ trì hội nghị.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thế Hùng





Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngày 21 - 25/5/2022, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tính đến 13h00 ngày 25/5/2022 tại một số điểm đạt cao, như: Tam Đảo (937 mm); Vĩnh Yên (506 mm); Tam Dương (491,6 mm)...

Tại 13 hồ chứa lớn của tỉnh đều đã tiến hành mở xả tràn theo quy định. Các trạm bơm tiêu đều đã được vận hành hết công suất nhằm đảm bảo tiêu thoát nước tại các khu vực bị ngập úng. Tuy nhiên, do lượng mưa lớn và liên tục, khiến sức chứa của các công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, dẫn đến việc xảy ra những sự cố nhất định, sạt lở tại một số kênh xả trạm bơm tiêu. Đến thời điểm 13h00 ngày 26/5/2022, toàn tỉnh có trên 9.870 ha diện tích lúa, hoa màu và thủy sản bị ngập; 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương do mưa lớn.

Kịp thời chỉ đạo nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, ngay khi có mưa lớn xảy ra, trong ngày 23/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cùng với lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đi kiểm tra công tác chống ngập úng trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy tình trạng ngập úng cục bộ kéo dài đã chia cắt hoạt động giao thông tại hầu hết các địa phương trong tỉnh. Đáng chú ý, một số khu vực trọng yếu nước ngập sâu, một số đập tràn nước chảy mạnh, xiết nhưng chính quyền địa phương chưa có giải pháp kịp thời tháo dỡ vật cản, khơi thông dòng chảy, chưa mở cửa xả lũ kịp thời khiến nước dâng cao, dồn ứ.

Trên cơ sở nắm tình hình báo cáo của các ban, ngành, địa phương và đi kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chỉ đạo công tác chống úng tại các khu vực bị ngập úng; giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chức năng. Đến nay, mặc dù mực nước tại một số khu vực chưa rút hẳn nhưng tình hình ngập úng trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước nhấn mạnh, hiện nay, mưa lớn gây ngập úng nặng trên diện rộng, mực nước trên các sông dâng cao khiến việc tiêu thoát nước trên địa bàn toàn tỉnh rất chậm. Thời gian tới, tình hình mưa lũ còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, mưa lớn vẫn có thể xảy ra.

Do đó, các sở, ngành liên quan cần căn cứ vào tình hình mưa để tính toán lưu lượng xả tràn hợp lý tại các hồ lớn để giảm áp lực ngập úng cho vùng hạ du. Tăng cường hướng dẫn các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai. Lực lượng Công an, Quân sự tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong công tác phòng, chống ngập úng, khắc phục thiệt hại và tìm kiếm cứu nạn. Các địa phương khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN; tiếp tục chủ động, tập trung cho công tác tuyên truyền, phòng chống thiên tai, khắc phục, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Việt Sơn