Hôm nay (26/5), UBND tỉnh có Văn bản số 3383/UBND-CN 1 giao nhiệm vụ cho một số đơn vị, địa phương thực hiện bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa bão.

Trong thời gian từ ngày 21 - 24/5, trên địa bàn tỉnh cũng như khu vực phía Bắc xảy ra mưa lớn kéo dài với lượng mưa lớn gây ngập úng, chia cắt giao thông, sạt lở một số vị trí. Để đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông, UBND tỉnh chỉ đạo:

Sở Giao thông vận tải (GTVT) - cơ quan thường trực Ban ATGT tỉnh tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, điều tiết phân luồng giao thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông. Cử lực lượng túc trực để hướng dẫn, cảnh báo giao thông, tuyệt đối không cho người tham gia giao thông tự ý đi qua các khu vực nguy hiểm.

Sở GTVT cần kịp thời khắc phục các vị trí bị sự cố sạt trượt, cũng như nguy cơ sạt trượt trên các tuyến đường để lưu thông thông suốt, cũng như bảo đảm an toàn giao thông. Phối hợp với các địa phương xử lý các sự cố trên các tuyến đường do địa phương quản lý để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT để nắm bắt tình hình xả lũ ở các hồ đập, đánh giá chính xác ảnh hưởng của việc xả lũ đến giao thông để có biện pháp bảo đảm giao thông, không gây mất an toàn tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông do tình huống xả lũ hỗ đập gây ra.

Thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ trên địa bàn tỉnh trong suốt mùa mưa bão 2022.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an các huyện tích cực tham gia bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa lũ. Phối hợp với Sở GTVT, các địa phương thực hiện công tác phân luồng giao thông hợp lý để bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế tối đa bất tiện cho người tham gia giao thông.

UBND các huyện, thành phố chủ động trong công tác bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa bão trên các tuyến đường do địa phương quản lý. Chủ động phối hợp với Sở GTVT, Công an tỉnh để được hỗ trợ.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT, Sở GTVT để nắm bắt tình hình xả lũ ở các hồ đập, đánh giá chính xác ảnh hưởng của việc xả lũ đến hệ thống giao thông trên địa bàn để có biện pháp bảo đảm giao thông, không gây mất an toàn tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông do tình huống xả lũ hồ đập gây ra.

Sở NN&PTNT - cơ quan thường trực BCH PCTT&TKCN kịp thời thông tin về tình hình mưa bão, xả lũ các hồ đập cho Sở GTVT, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố để đánh giá chính xác và có ngay phương án bảo đảm an toàn giao thông.

