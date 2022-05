Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang kiểm tra công tác phòng, chống ngập lụt do mưa lũ tại các KCN

Chiều ngày 25/5, đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống ngập lụt do mưa lũ tại các KCN: Bình Xuyên, Bình Xuyên II. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnhVũ Chí Giang kiểm tra công tác phòng, chống ngập lụt do mưa lũ tại KCN Bình Xuyên. Ảnh: Nguyễn Lượng

Theo báo cáo nhanh của các doanh nghiệp, mưa to trong những ngày qua đã gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường, nhà xưởng, ảnh hưởng đến sản xuất của một số doanh nghiệp, công nhân đi lại khó khăn.

Cụ thể, KCN Bình Xuyên hiện có 14 doanh nghiệp bị nước tràn vào. Các doanh nghiệp cùng chủ đầu tư hạ tầng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Tạm thời chưa có thiệt hại về người và tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được duy trì, song, nếu mực nước dâng thêm 10 cm thì nguy cơ phải tạm dừng sản xuất là rất lớn.

KCN Bình Xuyên II hiện về cơ bản vẫn an toàn, chỉ ngập cục bộ một đoạn đường nội khu có chiều dài khoảng 200m, chiều sâu 20 cm trước cửa Công Ty TNHH Young Poong Electronics Vina, còn khoảng 75cm nữa mới ngập đến sân của nhà máy.

Bất chấp mưa lũ dâng cao, chia cắt nhiều tuyến đường nội khu tại các KCN: Bình Xuyên, Bình Xuyên II, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang cùng đoàn kiểm tra vẫn có mặt tại một số doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty TNHH De Heus tại Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Star Engineers Việt Nam (KCN Bình Xuyên); Công Ty TNHH Young Poong Electronics Vina (KCN Bình Xuyên II) để nắm bắt tình hình, động viên doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan kịp thời hỗ trợ, phối hợp với các doanh nghiệp chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai. Xác định mưa còn tiếp diễn, mực nước vẫn có nguy cơ dâng cao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp phải có kế hoạch, phương án, đánh giá cụ thể, tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng cho người lao động, không sản xuất bằng mọi giá.

Phùng Hải