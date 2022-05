Thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình

Ngày 24/5, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 1 năm thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Thượng tá Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Trường Khanh

Theo số liệu thống kê, từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/4/2022, toàn quốc xảy ra hơn 1.900 vụ cháy, làm chết 80 người, bị thương 113 người, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 826 tỷ đồng và hơn 825 ha rừng.

Trong đó, xảy ra gần 850 vụ cháy nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (chiếm 44,5% tổng số vụ cháy). So với 1 năm trước khi triển khai cao điểm, số vụ cháy xảy ra tại loại hình này giảm 277 vụ (giảm gần 25%).

Triển khai thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu UBND các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác điều tra cơ bản, bàn giao danh sách các cơ sở thuộc diện quản lý cho UBND cấp xã quản lý.

Nhận thức, ý thức trách nhiệm về PCCC của người dân đã có chuyển biến tích cực, tự giác ký cam kết bảo đảm an toàn về PCCC, khắc phục những thiếu sót, vi phạm về PCCC. Nhiều địa phương đã kiềm chế về số vụ cháy xảy ra tại hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; 48/63 địa phương không xảy ra cháy lớn, 10 địa phương kéo giảm số vụ cháy lớn so với cùng kỳ…

Tại hội nghị, các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương đã tham luận những cách làm hay, biện pháp hiệu quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC và CNCH đối với loại hình khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh: Nhằm kéo giảm, phòng ngừa các vụ cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do hỏa hoạn, sự cố gây ra, các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác PCCC và CNCH.

Với vai trò nòng cốt, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH các cấp tiếp tục tham mưu hoàn thiện các quy định về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện nghiêm túc công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, không để tình trạng chưa nắm được “thực trạng PCCC”, “bỏ sót”, “bỏ lọt” địa bàn và bảo đảm 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC được lập hồ sơ.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình toàn dân tham gia PCCC, nhất là khu dân cư, khu công nghiệp. Thực hiện nghiêm việc kiểm tra đột xuất, định kỳ đối với các cơ sở thuộc diện quản lý và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện các vụ cháy nhằm làm rõ những tồn tại để đề ra các biện pháp, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về PCCC...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự nhận được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Kim Hiền