Huyện Tam Đảo: 49 hộ dân bị mưa lũ chia cắt, huyện Tam Đảo họp khẩn

Chiều 23/5, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Đảo triển khai họp khẩn cấp, bàn phương án khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn.



Đồng chí Trần Thái Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện chủ trì hội nghị.

Lực lượng chức năng trên địa bàn huyện hỗ trợ người dân TDP Cửu Yên, thị trấn Hợp Châu sơ tán tài sản, vật nuôi khỏi mưa lũ

Theo báo cáo nhanh của huyện, do ảnh hưởng của cơn mưa đêm ngày 22 và ngày 23/5, nhiều địa phương trên địa bàn bị ngập lụt nặng nề.

Lượng mưa quá lớn dẫn đến các địa điểm xung yếu như hồ, đập, tràn, cầu, đường giao thông và các khu dân cư vùng trũng bị nước lũ dồn về nhanh.

Nhiều cây to bị đổ chắn ngang đường gây cản trở giao thông; diện tích lúa và hoa màu chưa kịp thu hoạch cũng chìm trong nước lũ.

Hồ Dộc Chuối (thị trấn Đại Đình) đang có nguy cơ cao bị vỡ; hồ Vĩnh Thành và Làng Hà đã ở ngưỡng tràn tự do.

Những hồ đập còn lại cũng đang đứng trước tình thế nguy hiểm nếu nước lũ tiếp tục dâng cao. Mưa lũ kéo dài khiến 49 hộ dân với gần 200 nhân khẩu ở tổ dân phố Cửu Yên (thị trấn Hợp Châu) bị nước lũ bao vây, ngập úng, gây chia cắt và mất điện.

Ngay trong sáng nay, lực lượng công an, quân đội và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn huyện đã triển khai sơ tán người, tài sản, vật nuôi; chi viện lương thực, thực phẩm, nước uống hỗ trợ người dân vùng bị ngập lũ đến nơi an toàn; thu dọn cây cối bị đổ, giải tỏa hành lang an toàn giao thông…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thái Sơn yêu cầu các phòng, ban, các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; cập nhật kịp thời thông tin tình hình mưa dông trên địa bàn, diễn biến thời tiết để có giải pháp ứng phó kịp thời, không để bị động với mưa lũ.

Tăng cường lực lượng và trang thiết bị, vật tư, túc trực 24/24h tại những địa điểm xung yếu, khơi thông dòng chảy, để hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra; có giải pháp ứng cứu bảo vệ tính mạng, tài sản, diện tích lúa, hoa màu cho người dân.

Tin, ảnh: Phương Loan