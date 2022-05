Công an thành phố Phúc Yên triển khai thực hiện cấp, đăng ký biển số xe ô tô, xe máy tại các xã, phường

Sáng ngày 21/5, thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCS ngày 06/4/2022 của Bộ công an về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Công an thành phố Phúc Yên triển khai đồng bộ đăng ký biển số xe ô tô, mô tô, xe máy …tại các xã, phường trên địa bàn.

Tại khu vực đăng ký xe, lực lượng công an phường đã có thông báo niêm yết về quy trình, thủ tục, lệ phí và các giấy tờ liên quan đến việc đăng ký xe; bố trí cán bộ hướng dẫn người dân về các thủ tục đăng ký xe và khu vực để xét xe, khu vực dành cho người dân chờ làm thủ tục. Tại quầy đăng ký, lực lượng công an phường bố trí màn hình máy tính để công khai hồ sơ cho người dân đối chiếu. Màn hình này cũng là nơi hiển thị biển số xe mà người dân bốc được một cách công khai, minh bạch.

Thượng tá Nguyễn Văn Nhật, Phó trưởng Công an thành phố Phúc Yên, cho biết: ” Thực hiện Thông tư 15, thành phố Phúc Yên triển khai tại 9/10 xã, phường trên địa bàn, riêng công dân Phường Hùng Vương thực hiện cấp, đăng ký biển số xe tại trụ sở Công an thành phố. Việc phân cấp như Thông tư 15 giúp giảm áp lực cho lực lượng CSGT cấp thành phố trong việc đăng ký mô tô, xe máy; tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại làm thủ tục cho người dân.

Trước đó để đảm bảo hoàn thành tiến độ thực hiện kế hoạch do Công an tỉnh đề ra, Công an thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho toàn bộ lực lượng công an xã, phường phụ trách cấp, đăng ký biển số xe tại địa phương”.

Trần Yến

(Trung tâm VH – TT- TT thành phố Phúc Yên)